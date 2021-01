Fratelli Caputo, anticipazioni ultima puntata di venerdì 8 gennaio: il finale di stagione

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - In questo difficile periodo, i "Fratelli Caputo" hanno portato nelle case degli italiani una grande ondata di allegria cosi da permettere ai tanti spettatori di distaccarsi per qualche ora dalle preoccupazioni. Per quanto complessa, la storia familiare di Nino e Alberto è stata raccontata con tanta spensieratezza e con un peculiare velo di spontanea comicità che è diventato l'elemento vincente dell'intera fiction.