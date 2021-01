Fratelli Caputo, anticipazioni terza puntata: a Roccatella arriva la madre di Alberto e scatena una guerra con Agata

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Nelle ultime settimane - dopo mesi di stop - Mediaset ha deciso di tornare in campo con nuove fiction, con l'obiettivo di dare del filo da torcere alla corazzata di Rai Uno, le cui fiction sono diventate negli anni le più viste in Italia. Il percorso intrapreso da Canale 5 è lungo e certamente non è indolore: abituare il pubblico della rete ad un genere completamente diverso rispetto a quello che aveva proposto per anni non è qualcosa che avviene in poco tempo, ma se con "Il silenzio dell’acqua 2" non ha ottenuto il successo sperato, con "Fratelli Caputo" sembra lentamente risalire: i risultati ottenuti fino ad ora, infatti, sono al di sopra della media di rete e in effetti la storia, che nella prima puntata ha faticato a decollare, nella seconda puntata si è fatta più interessante e promette bene.