Fratelli Caputo, anticipazioni seconda puntata: Nino alle prese con Red Canzian, Andrea svela il suo segreto

In un periodo complesso in cui tutti hanno bisogno di un po’ di leggerezza, la fiction “Fratelli Caputo” è riuscita ad allontanare le preoccupazioni del pubblico che, grazie a Canale 5, è tornato a sorridere per qualche ora. La nuova serie televisiva di casa Mediaset punta tutto sulla comicità e su due volti molto potenti del piccolo schermo ovvero Nino Frassica e Cesare Bocci.

I due amati attori portano in scena un racconto dai mille risvolti che con grande umorismo riesce a far ridere e pure riflettere su tematiche sociali molto rilevanti. Il primo episodio, andato in onda il 23 dicembre, ha catturato l’attenzione di molti telespettatori cosi da raggiungere un buon risultato in termini di share ossia il 14.8%.

La fiction racconta le vicissitudini familiari dei fratelli Caputo, Nino e Alberto, che si ritrovano a convivere insieme dopo 50 anni. I protagonisti non si sono mai conosciuti effettivamente, poiché in passato il loro papà Calogero ha intrapreso una relazione extraconiugale con Franca che lo ha portato a lasciare Roccatella e di conseguenza il primogenito Nino e la moglie Agata. Dall’amore tra Calogero e Franca è nato Alberto, un ragazzo diventato col tempo un uomo molto rigoroso e ambizioso al punto da costringere la sua famiglia a trasferirsi al sud per inseguire il suo sogno di diventare sindaco nella terra del padre.

Una volta arrivato nel paesino siciliano, Alberto ha dovuto fare i conti con un determinato concorrente politico ovvero suo fratello Nino. Nonostante le curiose e divertenti strategie del fratello, Alberto riesce a vincere la competizione elettore ma il percorso da sindaco non rispecchierà le sue aspettative.

Le anticipazioni della seconda puntata

Nella serata del 30 dicembre andrà in onda il secondo appuntamento dei “Fratelli Caputo” e non mancheranno di certo le risate e la scoperta di nuovi e sorprendenti segreti. La puntata si apre con un ulteriore problema da risolvere per il neo-sindaco Alberto che dovrà affrontare il crollo del soffitto di una scuola di Roccatella che porterà un pesante malumore tra i cittadini. Al contrario, tale evento si trasformerà in una grande opportunità per Nino che finalmente trova una buona motivazione per proporre a suo fratello la realizzazione di una serata di beneficienza per raccogliere fondi per la ricostruzione.

Come per abitudine, Nino continua ad esprimere con esagerazione le sue competenze e soprattutto conoscenze: in questa occasione, il primogenito dei Caputo declamerà la sua solida amicizia con Red Canziani dei Pooh. La cognata Patrizia, venuta a conoscenza che il cantante si trova in zona, farà di tutto per mettere in imbarazzo Nino, al punto da chiedergli di farlo cantare al concerto di beneficienza. Per fortuna il piccolo Giacomo riesce ad aiutare lo zio Nino che otterrà una collaborazione dal celebre artista cosi da regalare attimi di grande divertimento ed emozione ai suoi compaesani.

Intanto, arriva Andrea a Roccatella, il figlio maggiore di Alberto e Patrizia, che porterà con sè un rilevante segreto che solo sua sorella Barbara conosce. Il giovane studente ha nascosto alla sua famiglia che la musica è la sua vera passione fingendo, per molto tempo, di frequentare con ottimi risultati l’università. Il ragazzo farà fatica a raccontare la verità al padre e, grazie al sostegno di Nino, il giovane troverà il coraggio per affrontare il problema.

Nel frattempo, Barbara porta avanti il suo piano strategico per ostacolare il padre Alberto: la ragazza vuole inscenare un fidanzamento con un ragazzo poco affidabile cosi da generare un dispiacere ai suoi genitori e costringerli a ritornare a Milano. Tale obbiettivo causerà risvolti del tutto differenti e a fare la differenza sarà nuovamente il contributo di Nino.