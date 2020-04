Franco Lauro è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Il telecronista sportivo della Rai aveva 58 anni.

È morto a Roma nella propria abitazione Franco Lauro, giornalista sportivo e volto celebre di casa Rai. A trovare il corpo senza vita del noto telecronista sono stati i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina che, intorno alle 15:30 del 14 aprile, si sono recati nel suo appartamento dopo aver ricevuto una segnalazione di una donna che non aveva, da due giorni, notizie del giornalista.

Inutile l’intervento dell’ambulanza che è accorsa immediatamente senza poter intervenire. Sul posto, oltre ai militari, è arrivato il medico legale per accertare le modalità e i tempi del decesso. Secondo quanto appreso, a causare il drammatico evento è stato un infarto che ha spezzato per sempre la vita dell’amato Franco Lauro.

Dopo aver fatto esperienza in alcuni giornali locali e radio private, Franco Lauro è riuscito ad entrare in Rai nel 1984, diventando il volto più amato dei programmi sportivi, tra basket e calcio. Il conduttore del seguitissimo “90° minuto” vantava un curriculum lunghissimo e ricco di grandi riconoscimenti: celebri rimangono i suoi commenti in otto Olimpiadi estive ed una invernale; sei edizioni di mondiali di calcio, dodici Europei e infine tre mondiali di basket.

La sua voce ha accompagnato anche l’edizione di mezza sera del Tg2 in coincidenza con gli scioperi generali dei giornalisti. Con il suo sorriso affabile, Franco Lauro è entrato nelle case di milioni di appassionati sportivi e per oltre 30 anni si è occupato di raccontare la passione verso ogni tipo di sport.

Grande esperto di calciomercato, Lauro è stato il protagonista indiscusso di numerose telecronache che rimarranno impresse nei cuori di moltissimi spettatori. Tanti sono stati i momenti di grande condivisione con la collega Paola Ferrari che, appresa la notizia, ha voluto informare della triste perdita tutti i suoi seguaci: “Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci”.