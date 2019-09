Francesco Totti protagonista di Celebrity Hunted: "ricercato" per il nuovo reality show di Amazon

Francesco Totti, l’ex capitano della Roma e marito della popolare showgirl televisiva Ilary Blasi, è tornato alla ribalta della cronaca per un’indiscrezioni apparsa in una nota rivista di gossip, dove si legge che l’ex calciatore si stia apprestando a partecipare ad un action reality che verrà trasmesso nel canale web Amazon, dal titolo Celebrity Hunted.

Il Capitano, appese al chiodo le scarpette di calcio, sembra voler sempre più misurarsi con nuovi format televisivi, come la sit com “Casa Totti”, che lo vede protagonista insieme alla moglie e all’intera famiglia, assicurando così tanto divertimento e gag imperdibili. In attesa della messa in onda della sitcome, Francesco si allena per il nuovo reality targato Amazon.

Francesco Totti parteciperà a Celebrity Hunted

Celebrity Hunted, ancora poco conosciuto in Italia, è un famoso format inglese, che andrà in onda in Italia grazie ad Amazon. Il reality a cui parteciperà Totti – dalle indiscrezioni trapelate sembra che Totti abbia già firmato il contratto – sarà all’insegna dell’avventura, dove gareggeranno un gruppo di personaggi famosi, liberi di andare in giro per due settimane, con un kit di sopravvivenza e una carta prepagata con una manciata di euro.

Nulla a che vedere, dunque, con il ben noto reality “Grande Fratello Vip” che per anni è stato condotto dalla moglie Ilary, meno che mai con “L’Isola dei Famosi“; infatti in Celebrity Hunted i personaggi in gara avranno il compito di sfuggire alla cattura di ex poliziotti ed esperti militari ed informatici, che si sono prestati eccezionalmente al gioco.

In attesa di sapere se Totti riuscirà a farla franca o farsi “arrestare” dagli hunters, sempre su Amazon molto presto sarà possibile vedere la sitcom “Casa Totti“, il cui giardino è stato danneggiato negli ultimi giorni dal violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale. Francesco però sembra ormai proiettato nel mondo dello spettacolo, poiché parteciperà anche alla serie di Sky “Romolo & Giuly“.