Francesco Oppini spiega l’esultanza per l’eliminazione di Giulia Salemi

Lo scorso 19 febbraio Francesco Oppini, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, non ha potuto essere presente in studio per motivi personali. Durante la diretta ha comunque avuto modo di mostrare al pubblico la sua gioia legata all’eliminazione di Giulia Salemi. Il conduttore, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, ha seguito la puntata da casa e, appresa la notizia dell’uscita della Salemi non ha esitato a pubblicare, sul suo profilo Instagram, una foto in cui esulta palesemente.

Anche durante il suo lungo soggiorno nella casa, Francesco ha avuto modo di mostrare il suo lato istintivo, la sua naturale esuberanza in alcuni contesti, pur cercando di conservare sempre un atteggiamento goliardico e costruttivo. Oppini ha sempre dimostrato una certa personalità e una ferrea lealtà nei confronti delle persone che riteneva vicine.

Il gesto ha provocato numerose reazioni e valanghe di apprezzamenti e critiche nei confronti dell’ex inquilino della casa più spiata d’Italia, accusato di volersi prendere gioco della “collega”. Il giovane, come d’abitudine, non ama però le illazioni e ha preferito chiarire il suo gesto.

Nella casa Francesco ha avuto modo di instaurare rapporti d’amicizia più o meno forti, ma è fuor di dubbio che abbia legato in particolare con due persone: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Francesco ha qundi tenuto a puntualizzare che la sua gioia era dettata non dall’eliminazione di Giulia ma dalla vittoria al televoto di Stefania.

L’ex gieffino ha dichiarato: “La mia esultanza era in sostegno dell’affetto, della stima e dell’amicizia che nutro nei confronti di Stefania Orlando… Quando esultate per un gol della vostra squadra pensate per caso di offendere chi lo subisce?”. Nel suo discorso non potevano certo mancare i riferimenti calcistici, per deformazione professionale, visto che da anni appare sul piccolo schermo come opinionista e grande tifoso di calcio.