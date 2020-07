Francesco Monte sorprende con un attacco inaspettato alla tv: "Come carne da macello"

Francesco Monte ha da poco pubblicato il suo primo singolo “Siamo già domani” e ora torna a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista al settimanale “Leggo“. Parole inattese che hanno lasciato interdetti, nessuno infatti si sarebbe aspettato un simile attacco alla televisione.

Francesco Monte ha sorpreso lanciando un’accusa inaspettata, in pratica il ragazzo ha affermato che sarebbe stato “venduto” in diverse occasioni: “Io delle mie cose non ho mai parlato. Ma, soprattutto, mi infastidisce essere giudicato sulla base di discorsi estrapolati dal loro contesto. In televisione mi è capitato in più di un’occasione di essere trattato non come una persona ma come un prodotto, come carne da macello, hanno “venduto” la notizia che vendeva di più. Anche per questo preferisco l’ambiente della musica alla televisione“.

La carriera artistica di Francesco Monte

Monte, pur essendo molto popolare anche sui social, ha iniziato la sua carriera proprio in tv nel programma pomeridiano di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Lì ha conosciuto Teresanna Pugliese con la quale ha iniziato una storia d’amore finita quando Monte ha conosciuto Cecilia Rodriguez. Il loro amore è durato anni per poi finire davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, dove la bella modella ha conosciuto Ignazio Moser ed è stato subito passione.

Dopo lo choc iniziale, Monte si è buttato a capofitto nel mondo dei reality: “L’Isola dei Famosi” e “Il Grande Fratello Vip“. Dopo queste esperienze di rito, ha stupito tutti con la sua partecipazione da Carlo Conti a “Tale e Quale Show” dove ha dimostrato le sue doti canore e proprio dopo questa avventura ha trovato il coraggio di imboccare la sua strada e lanciarsi nel mondo della musica.

Vedremo se riuscirà a sfondare, i numeri sembra averli tutti, anche se qualcuno ha già mosso alcune critiche al ragazzo. Secondo alcuni, infatti, Monte avrebbe dovuto lanciarsi nel panorama musicale con un pezzo più orecchiabile ed estivo, invece ha optato per un genere melodico e romantico. Vedremo chi avrà ragione.