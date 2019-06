Francesca De André e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip: "Vi lascio con la suspance"

ll 24 giugno inizierà una nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla “Fascino PGT”, società di produzione televisiva italiana di proprietà del gruppo Mediaset e di Maria De Filippi insieme a suo marito Maurizio Costanzo.

Tuttavia, in casa Mediaset si sta già pensando al futuro, grazie alla messa in onda dell’edizione vip di “Temptation Island“. Al momento non conosciamo la conduttrice del reality show, poiché Simona Ventura ha deciso di lasciare la rete per andare su Rai 2 a condurre “The Voice”. Le ultime voci però accostano Ilary Blasi a questo delicato ruolo, e in seguito a ciò avrebbe potuto decidere di lasciare il “Grande Fratello Vip“.

Francesca De André apre a “Temptation Island Vip”

L’ex concorrente del “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, ha rilasciato una intervista radiofonica alla trasmissione radiofonica di nome “Non succederà più”, in onda su “Radio Radio”, condotto da Giada Di Miceli.

Inizialmente, Francesca De André stuzzicata da Giada Di Miceli, parla dello suo status sentimentale e del rapporto con il napoletano Gennaro Lillio: “Ci conosciamo molto bene perchè sono due mesi che ci viviamo ma in realtà non ci conosciamo ancora in tutte quelle sfaccettature che riguardano la nostra vita reale. Per il momento va tutto bene, ma vorrei evitare di dare una definizione al nostro rapporto”. Nonostante questo piccola titubanza, si ritiene una persona impegnata.

Giada Di Miceli quindi domanda a Francesca De André se potrebbe essere interessata a partecipare alla prossima edizione di “Temptation Island Vip”: “Non lo so, vi lascio con la suspance”. Nessuna smentita quindi per la figlia di Cristiano De André, e se le cose continuano ad andare bene fino all’inizio della trasmissione, potremmo vedere la coppia nata nel “GF” sull’isola delle tentazioni.