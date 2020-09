Francesca Cipriani e Andrea Pucci condurranno la nuova edizione de “La pupa e il secchione e viceversa”

Dopo gli ascolti record fatti registrare la scorsa edizione, La Pupa e il Secchione e viceversa tornerà nei prossimi mesi su Italia 1 ma perderà Paolo Ruffini. L’attore e comico livornese sarà infatti sostituito da Andrea Pucci, volto noto di trasmissioni come Pressing, Colorado e Le Iene, che lo scorso 24 settembre insieme a Francesca Cipriani ha dato il via alle riprese della prima puntata della nuova stagione.

Solo qualche settimana fa, l’esplosiva showgirl sulmonese aveva confermato che anche quest’anno avrebbe fatto parte della squadra del format. Intervistata da Rtl 102.5, rallegrandosi per aver avuto la possibilità di condurre il programma, aveva aggiunto che Paolo Ruffini aveva dovuto rinunciare in quanto già impegnato nella realizzazione di un film. Anche lui molto affezionato al reality show, a malincuore le ha dovuto confessare di essere dispiaciuto di non poter tornare alla guida dello show.

I due conduttori avranno quindi modo di monitorare le esilaranti sfide che dovranno affrontare le coppie in gara. Per superarle, se i secchioni dovranno dimostrare una minima abilità motoria, alle pupe sarà chiesto di non deludere nelle celebri prove di cultura generale. Nella scorsa edizione a trionfare vincendo il montepremi da 20mila euro fu la coppia di viceversa formata da Maria Assunta Scalzi, 25enne laureata in Lettere e Beni Culturali, insieme a Stefano Beacco, coetaneo di origini milanesi con la passione per il body building.

Al momento è ancora prematuro fare delle previsioni su quella che sarà la nuova stagione, ma stando alle prime anticipazioni, Iva Zanicchi sarà ospite d’eccezione della prima puntata. Oltre all’Aquila di Ligonchio, nelle settimane scorse pare che Mediaset abbia provato a contattare un altro possibile giurato di primo piano come Rocco Siffredi.

Per saperne di più, bisognerà attendere ulteriori anticipazioni da parte dei protagonisti. Al momento uno dei dubbi riguarda la data di messa in onda. Qualche settimana fa, Francesca Cipriani aveva lasciato intendere che sarebbero state seguite le tempistiche dell’ultima stagione, ragion per cui è logico attendersi che il debutto in tv sarà previsto a gennaio 2021.