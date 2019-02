Francesca Cipriani bloccata dalla sicurezza, troppo nuda per apparire a "Pomeriggio5"

Poco prima della diretta di Pomeriggio5, del 21 febbraio 2019, Francesca Cipriani, invitata alla trasmissione come opinionista, è stata bloccata dalla sicurezza di Mediaset che le ha vietato l’accesso il programma pomeridiano di Barbara D’Urso.

La ragazza ha svelato il motivo del divieto ricevuto, pare fosse troppo svestita per partecipare alla trasmissione che va in onda in diretta. Sembra che la ragazza abbia ricevuto l’imposizione d’indossare un pareo sul perizoma che la Cipriani aveva scelto come outfit della giornata. Durante la diretta Francesca mentre dava le spalle alle telecamere e si trovava di fronte alla D’Urso si è liberata del pareo che avrebbe dovuto coprirla. Barbara D’Urso ha cambiato velocemente discorso strizzando l’occhio a Striscia la notizia e dicendo: “Sono certa finiremo di nuovo al primo posto de I nuovi mostri”.

Il ruolo della Cipriani

Da mesi la Cipriani è opinionista nelle trasmissioni Mediaset. La ragazza è riuscita a tornare protagonista della cronaca rosa dopo L’Isola dei Famosi 2018, dove faceva parte dei naufraghi dell’Honduras. La ragazza poco a poco è riuscita a conquistare il pubblico e a convincerlo, tanto da essere eletta il personaggio più simpatico del cast. La sua originalità ed il comportamento del suo personaggio televisivo la rendono ospite fisso alle trasmissioni di Barbara D’Urso come Domenica live, Pomeriggio Cinque,

Visto il successo ottenuto da Francesca Cipriani nell’Isola dei Famosi 2018 la produzione ha deciso di invitare la ragazza a partecipare all’Isola dei famosi 2019. Anche questa volta la ragazza è stata subito amata dal pubblico ma, appena una settimana dopo l’inizio della sua avventura Francesca ha deciso di ritirarsi.

La Cipriani ha giustificato la sua decisione dicendo che i contrasti con il cast di quest’anno erano davvero troppo e non sopportava l’accusa di aver volutamente ferito il Divino Otelma per guadagnarsi automaticamente l’accesso al reality show.