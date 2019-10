Francesca Chillemi arriva nella terza stagione de "L’Isola di Pietro"

Francesca Chillemi nella terza stagione de “L’isola di Pietro” veste il ruolo di Monica, una giovane vicepreside della scuola di Carloforte. L’attrice ha ottenuto la maggiore notorietà grazie al personaggio di Azzurra interpretato nella longeva serie televisiva “Che dio ci aiuti”, giunta alla sua quinta stagione. L’interprete si confronta con un ruolo completamente differente dalla realtà, in quanto Monica è una madre piena di problemi e single che deve gestire le problematiche della figlia adolescente. Si tratta di una realtà opposta a quella di Francesca Chillemi che, da tre anni, è la madre di Rania avuta dal compagno Stefano Rosso.

L’attrice ha fatto delle rivelazioni sul ruolo del genitore dicendo che non bisogna essere opprimenti nei confronti dei figli ma si devono dare le giuste attenzioni. La Chillemi è stata intervistata dal settimanale “Tv sorrisi e canzoni” e ha parlato del rapporto con la figlia, svelando che in alcune occasioni porta la bambina sul set di una fiction.

L’amicizia con Gianni Morandi

L’ex Miss Italia da oltre due anni vive a New York e recentemente si trova in Italia per impegnarsi nella promozione de L’isola di Pietro 3. La protagonista di Che dio ci aiuti ha posto l’accento sul rapporto con Gianni Morandi ma ha spiegato di non aver mai conosciuto l’artista emiliano. Ha definito il cantante come un’icona e ha sottolineato che è una persona accogliente, ricordando la capacità di trasmettere la positività alle persone vicine.

La Chillemi ha svelato che la sua canzone preferita di Gianni Morandi è “Fatti mandare dalla mamma” e si è concentrata intorno ai cambiamenti presenti nella sua vita. L’attrice ha continuato dicendo che, da quando vive negli Stati Uniti, trascorre l’estate in Italia. La new entry de L’isola di Pietro ha ribadito la felicità di aver girato la fiction in Sardegna, sebbene sia arrivata sul set nella settimana più calda dell’estate.

Nel corso della chiacchierata le è stata posta una domanda sulla possibilità di una sesta stagione di Che dio ci aiuti, ma la Chillemi non si è voluta sbilanciare. L’interprete ha risposto riguardo all’eventualità che Azzurra possa diventare suora, ma Francesca Chillemi ha continuato dicendo di non sapere nulla. Infine ha parlato della vittoria al concorso di Miss Italia del 2003 e ha voluto rispondere a chi la definisce come una manifestazione che offre un’immagine sbagliata delle donne.