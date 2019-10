“Forza Campioni”, l’anime sarà trasmesso su Mediaset Italia 2

Da mercoledì 6 Novembre sul canale Mediaset Italia 2 ci sarà un vero e proprio passaggio di pallone tra due anime giapponesi dedicati al calcio. Infatti si concluderà il remake “Holly e Benji Forever” e al suo posto inizieranno le puntate di “Forza campioni” dalle ore 18:45 con solo due episodi, mentre dal 7 Novembre gli episodi saranno tre a partire dalle ore 18:15 e saranno replicati alle ore 12:35 dal lunedì al venerdì.

“Forza campioni” è un’anime giapponese degli anni ’90 prodotto da Ashi Productions e Reteitalia ed è composto da appena 52 episodi. In Italia è comparso in televisione in due versioni: nel 1992 Canale 5 mandò in onda solamente i primi 26 episodi mentre le serie completa fu trasmessa su Italia 1 nel 1994 per poi essere replicata su varie emittenti Mediaset nel corso di questi anni fino ad arrivare ad Italia 2. La sigla è interpretata da Cristina D’avena con I Piccoli Cantori di Milano.

La trama piacerà un po’ meno agli appassionati di “Holly e Benji” in quanto l’autore Yū Yamamoto ha dedicato alle partite di calcio solo una piccola parte della storia mettendo invece in primo piano la vita personale del protagonista Nick Godai al di fuori dal campo sportivo.

Per chi non lo ricorda infatti l’anime racconta le vicende di Nick e di suo cugino Roberto. I due si sono appena trasferiti in una nuova città per frequentare l’università e perché Roberto, in carrozzina dopo una brutta caduta da cavallo, deve farsi operare alle gambe per riprendere a camminare.

Qui Nick, che non aveva mai giocato a calcio, trova per caso un pallone e comincia a palleggiare mettendo in mostra un’abilità innata che neanche lui sapeva di avere ma che attira l’attenzione di due ragazze che diventeranno sue amiche: la pallavolista Miriam e Doris che lui non essere la figlia dell’allenatore della “Godai Soccer Club”, la squadra di calcio universitaria. Quando raccontano ai giocatori della squadra quello che hanno visto subito i ragazzi iniziano ad insegnare tutte le regole del gioco a Nick in modo che possa utilizzare tutte le sue capacità fino a diventare un campione.

Nel frattempo Roberto riprende a camminare e dimostra la sua bravura come architetto diventando un ottimo progettista.