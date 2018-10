Forum, nuovo problema per Barbara Palombelli: il giudice Melita Cavallo fuori di sé

L’ultima puntata di “Forum” – il programma di Canale 5 dedicato alla trattazione di cause legali e di approfondimenti in tema di diritto – è stata ricca di colpi di scena, grazie alla sfuriata del giudice Melita Cavallo, che ha litigato furiosamente con uno dei protagonisti della puntata, che ha fatto inalberare non poco il giudice.

Sembrano molto lontani gli anni in cui il celebre format di Mediaset era mirabilmente condotto dalla giornalista Rita Dalla Chiesa, affiancata nella decisione delle cause dal giudice Santi Licheri, che molti telespettatori rimpiangono non solo per la sua grande professionalità e competenza, ma anche per quel suo estremo garbo, che si accompagnava anche a tanta fermezza.

La rissa tra il giudice e l’imputata

Come sempre più spesso accade nel mondo dello spettacolo e della televisione oggi, è l’acceso diverbio, la rissa televisiva a far da padrona, facendo rimpiangere non poco quel sano e garbato confronto televisivo a cui i telespettatori erano abituati fino a qualche tempo fa. Insomma, la tv commerciale per fare ascolti sembra preferire il trash.

E tale è stato il siparietto accaduto nella scorsa puntata del celebre programma di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli, dove si è sfiorata la rissa tra la giudice Melita Cavallo e la protagonista della puntata, che l’ha pesantemente attaccata: “Lei deve farsi aiutare“. Parole inaccettabili ed oltraggiose per chiunque, ancor più per un giudice nell’esercizio delle sue funzioni.

Quindi la Cavallo, messo da parte il self control che l’ha sempre contraddistinta ha urlato: “Basta, basta, basta, non si avvicini. Vada via“, intimando così all’imputata di ritornare al suo posto e di rispettare il ruolo della Corte. Un invasione di campo, insomma, che non solo ha initimorito il giudice – che continuava a sbattere il suo martelletto nella vana speranza di ricomporre l’ordine in studio – ma ha anche indotto i tecnici ad intervenire per scongiurare il peggio.

Inutile dire che il siparietto trash accaduto dalla Palombelli è diventato subito virale, ma non solo perché il sito “trashitalianoit” lo ha fatto diventare anche una simpaticissima GIF.