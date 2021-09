Forum, le pesanti parole di Barbara Palombelli sul femminicidio: "Un comportamento esasperante della donna?"

Ieri giovedì 16 settembre, a “Forum“, il programma in onda su Rete Quattro e condotto da Barbara Palombelli, è stato affrontato un argomento che, purtroppo, in questi giorni è tornato prepotente sulle pagine di cronaca nera: il femminicidio. La conduttrice a tal proposito ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno sollevato non poche polemiche, nonostante lei stessa abbia cercato di spiegare il motivo dietro alle sue parole.

Nella giornata di mercoledì 15 settembre, una giovane madre di 21 anni, Alessandra Zorzin è stata brutalmente uccisa dal marito, guardia giurata di 42 anni che, dopo un tentativo di fuga, ha deciso di togliersi la vita con un colpo di pistola, e come questo altri episodi analoghi di donne barbaramente uccise dai compagni, ecco che alla luce di questi fatti le parole della Palombelli diventano davvero forti e ingombranti.

Forum, le parole di Barbara Palombelli sul femminicidio

“A volte è lecito anche domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte?”, questa la domanda che si pone la conduttrice di Forum dopo che in Italia nell’ultima settimana sono morte sette donne per mano dei rispettivi compagni e mariti.

La Palombelli cerca di spiegare cosa l’ha spinta a porsi questo estremo quesito: “Una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi“, motivazione che non ha convinto i molti telespettatori che sono rimasti colpiti e sorpresi dalle parole della conduttrice di Rete Quattro.

Queste considerazioni hanno fatto da apripista alla causa che si sarebbe discussa da lì a poco e che ha visto protagonisti i coniugi Rosa e Mario al centro di una controversa vicenda. La donna, infatti, ha chiesto la separazione dal marito per aver subito violenze, l’uomo – va precisato – è stato assolto penalmente da queste accuse.