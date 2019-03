Forum in lutto: Barbara Palombelli dice addio al suo caro amico Gianfranco Maffuccio, sempre presente nel pubblico

La puntata del 28 febbraio di “Forum” è stata molto sofferta per il pubblico di Canale 5 che ha scoperto in diretta una triste notizia che ha lasciato tutti sconvolti. La conduttrice Barbara Palombelli durante la trasmissione si è fermata per annunciare la morte del caro Gianfranco Maffuccio, conosciuto da tutti come “Franco di Forum”, che da anni ha rallegrato e arricchito umanamente l’intero programma.

Il simpatico Franco è sempre stato molto amato dai telespettatori che hanno sempre apprezzato la sua semplicità e il suo modo di raccontare la sua vita, le sue esperienze e anche le sue disavventure. In ogni causa trattata riusciva a trarre il meglio esponendo, con i suoi modi particolari e genuini, il suo pensiero senza timore di scontrarsi o di essere giudicato proprio come fa una “persona vera”.

Durante la sua lunga permanenza all’interno del programma, Franco è riuscito a farsi bene da tutti e a creare un legame cosi forte che nemmeno la morte riuscirà a separare. Bellissimi sono i ricordi che ha lasciato, e a fare da cornice alla sua memoria è il rapporto con sua moglie Franca e con tutta la sua famiglia che è sempre stata la vera ragione di vita dell’apprezzato opinionista.

Barbara ha dedicato un bellissimo discorso al suo caro amico che farà sempre parte della grande famiglia di Forum che continuerà a ricordarlo e a manifestare quella peculiare allegria che lo caratterizzava: “Franco è stato l’immagine di Forum. Ha litigato, è intervenuto, si è appassionato, ci ha sempre raccontato la sua vita. Voglio dire alla sua famiglia che non ci mancherà, perché Franco è sempre qua. Sei stato troppo importante, quindi sarai sempre qua”.

Franco ha vissuto momenti molto difficili dettati dalla sua malattia che non è riuscita a togliergli il sorriso ma questo lungo periodo di cura è stato sicuramente una sfida dura e faticosa che l’opinionista ha affrontato con grinta e coraggio. Fino alla fine ha lottato, come ogni nobile combattente, sempre accompagnato dagli affetti più sinceri e dagli abbracci più amorevoli cosi da tentare in ogni modo di rimanere con chi ha amato.

L’ultimo saluto di Franco

In realtà la morte di Franco è stata annunciata con anticipo dallo stesso opinionista che ha voluto, prima di andarsene, salutare tutti attraverso un lungo post che ha emozionato il mondo dei social: “Quando leggerete questo ultimo mio post è per darvi un ultimo saluto. In questo momento vi guardo da un posto che non è ancora per tutti, dove la luce è più forte dei riflettori, che amavo tanto. Sì, me ne sono andato. L’ho fatto silenziosamente perché non volevo farvi preoccupare. Ho combattuto finché ho potuto, proprio perché pensavo a tutti voi, ai miei figli, ai miei nipoti, a mia sorella, e non per ultima al mio grande unico amore, mia moglie Franca, che mi è sempre stata vicino, anche in momenti difficili come questi. Ma senza di lei sarebbe stato impossibile passare a miglior vita così serenamente. Vi prego di non essere tristi, mi fareste dispiacere, ricordatemi con gioia e con tanti sorrisi”.

Molti sono stati i commenti e i saluti di addio che hanno invaso il profilo Facebook di Franco e con grande sincerità tutta la comunità ha manifestato affetto e solidarietà verso la famiglia Maffuccio costretta a subire una perdita cosi grande. Tutti gli utenti si sono impegni a ricordare Franco, le sue divertenti battute e i suoi pungenti discorsi, cosi da renderlo ancora partecipe di questo grande programma che è Forum.