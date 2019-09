Forbes valuta le donne italiane più influenti

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Vanno fatti i complimenti a queste donne straordinarie che, nei differenti ambiti lavorativi, si sono distinte per il proprio carisma e la loro grande passione. Inoltre non dimenticheremo mai Nadia Toffa, una giornalista sempre in cerca della giustizia con i suoi servizi nella trasmissione "Le Iene". I complimenti devono essere fatti anche a Diletta Leotta e all'astronauta Samantha Cristoforetti.