Flop di ascolti per il "GF Vip". E arriva la frecciatina di Alessandro Gassman: "È un programma volgare"

Nella giornata del 4 dicembre, un po’ a sorpresa, il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo perde negli ascolti contro Rai 1. Una notizia che molto probabilmente non farà piacere, dal momento che la rete solamente recentemente ha deciso di prolungare la trasmissione fino al mese di febbraio.

Leggendo gli ascolti dello scorso venerdì The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici su Rai 1, ha registrato 4.189.000 telespettatori pari al 18,86% di share. Il Grande Fratello Vip invece ottiene solamente 3.369.000 telespettatori e il 18,52% di share.

La frecciatina di Alessandro Gassmann

Nel mese di ottobre è andato in onda la fiction di Rai 1 “Io ti cercherò” diretta da Gianluca Maria Tavarelli con protagonisti proprio Alessandro Gassmann e Andrea Sartoretti. In quel periodo però il programma non ha registrato gli ascolti desiderati dall’azienda di Viale Mazzini a causa proprio della forte concorrenza delle prime dirette del Grande Fratello Vip, che soprattutto in quei mesi è riuscito ad attirare dinanzi al piccolo schermo milioni di spettatori.

Nell’ultimo tweet rilasciato sul suo profilo ufficiale Alessandro Gassmann ha voluto commentare proprio gli ascolti del 4 dicembre lanciando una piccola frecciatina al reality show: “The Voice Senior è l’ennesima prova che è possibile fare televisione di intrattenimento popolare, senza dover necessariamente essere volgari, divertendo e battendo la concorrenza becera”. In realtà l’attore non cita direttamente il GF Vip, ma il riferimento sembra fin troppo palese.

Come ci si può immaginare per ogni commento pesante pubblicato da un personaggio famoso si scatena il putiferio nella sezione commenti. In molti hanno difeso il tweet scritto da Alessandro Gassmann, confermando apertamente che il Grande Fratello Vip è una trasmissione estremamente volgare e priva di contenuti. Nonostante queste critiche Mediaset, negli scorsi mesi, ha quasi sempre vinto contro la concorrenza.