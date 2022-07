Ascolta questo articolo

Il sito “Dagospia” in queste ore lancia un piccolo indovinello, che può far discutere per mesi, sulla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 aiutato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli (confermata anche per settembre) e Adriana Volpe.

Secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino ci sarebbe stato un flirt proprio tra un’opinionista e un vippone che ha fatto parte del cast. Per il momento non viene svelato altro, ma sicuramente questa voce potrà essere commentata sia da Sonia che da Adriana sui social, dal momento che sono spesso molto attive su Instagram o Twitter.

La voce sul “GF Vip 6”

La notizia viene data dal giornalista Giuseppe Candela, esperto di gossip che lavora per “Dagospia” ormai da molti anni oltre che per altri quotidiani di gossip: “A Milano gira voce che tra l’opinionista prezzemolina e un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sia esplosa la passione. Di chi stiamo parlando?”.

Il sito “Blog Tivvù“, in merito a questa indiscrezione, prova a eliminare i meno sospettabili o gli uomini che sono già impegnati: “È possibile che siano entrambi di Milano o gli incontri che avrebbero portato alla presunta passione sarebbero avvenuti per motivi lavorativi? Questo non ci è dato saperlo così come il nome del Vippone dell’ultima edizione. Andando per esclusione, è facile arrivare ad una scrematura: oltre al neo sposino Davide Silvestri ci sentiamo di escludere anche Alessandro Basciano, in coppia con Sophie Codegoni, Alex Belli felicemente unito alla sua Delia Duran, Giucas Casella e Aldo Montano, entrambi impegnati”.

Di certo però Alex Belli, per il suo modo di pensare e su come vede la coppia, potrebbe rientrare incredibilmente in questa lista dei presunti amanti. Per l’opinionista invece il nome potrebbe essere quello di Sonia Bruganelli, con cui proprio Candela ha avuto più di una discussione sui social.