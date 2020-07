Flavio Montrucchio, nuove sfide e nuovi programmi lo attendono

Flavio Montrucchio si conferma sempre di più uno dei volti di punta di Real Time e lo sarà anche nella prossima stagione con una serie di nuove sfide e programmi che lo attendono. Nella presentazione dei palinsesti per quanto riguarda la stagione 2020-2021, ci sono grandi novità per Discovery e Real Time che festeggia i 10 anni sul digitale terrestre confermandosi come uno dei canali maggiormente seguiti e apprezzati dal pubblico.

Il grande successo del canale è dato anche da Flavio Montrucchio che si conferma il volto di punta della rete con la conduzione di ben tre programmi. Oltre a “Primo appuntamento” che è giunto alla quarta edizione ottenendo un grande successo come ha dimostrato l’ultima puntata andata in onda il 7 luglio, un nuovo programma in prima serata attendere il conduttore dagli occhi di ghiaccio.

Nella nuova stagione televisiva, oltre a “Primo appuntamento” che è riconfermato, sarà anche al timone di. un programma sui dolci dal titolo “Junior Bake Off” che andrà in onda a dicembre 2020 che sostituisce Katia Follesa. Nel gennaio 2021, sarà alla guida di Bake Off – Dolci Sotto un Tetto, un programma dedicato alla cucina e ai piatti da preparare.

Cordiale, ironico, di bella presenza e con la sua capacità di non essere mai sopra le righe, è sicuramente una conferma. Real Time lo sa molto bene e proprio per questo gli ha affidato le chiavi di una nuova trasmissione. L’ultima puntata di Primo appuntamento ha raccolto una media di oltre il 3% di share con uno share soprattutto di donne nella fascia compresa tra i 15 e i 54 anni.

Le nuove puntate del programma saranno 20 e coprono una media di circa cinque mesi del palinsesto. Lo stesso Montrucchio è pronto, a partire, a breve, con le registrazioni. Quindi, per lui si prospetta una estate di lavoro. Il pubblico lo apprezza tantissimo, così come la rete per cui lavora che crede in lui e nel suo modo di lavorare. Nella nuova edizione di Primo appuntamento, non sono escluse degli accorgimenti e modifiche per via della pandemia.