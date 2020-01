Flavio Montrucchio, la doppia sfida tra fornelli e primi appuntamenti

Flavio Montrucchio, ex concorrente del Grande Fratello e vincitore di una delle prime edizioni, si prepara a un 2020 ricco di tante cose da fare. Il presentatore è alle prese con due programmi che vedranno la luce proprio negli inizi del nuovo anno. Si tratta di “Bake Off All Stars” che è cominciato venerdì 3 gennaio su Real Time e dal 7 dello stesso mese, sempre su quel canale, presenta “Primo appuntamento”. Ecco le sue parole e cosa ha raccontato.

Bake Off All Stars è una vera e propria novità per Montrucchio. Si tratta di una gara, una sfida in cui i concorrenti che, sono stati tra i più amati del programma, si sfidano a suon di dolci, Per quanto riguarda Primo appuntamento, si è giunti alla quarta edizione con amori che possono nascere o terminare il loro percorso sin da subito.

Intervistato da Panorama.it, ha raccontato che gli fa molto piacere essere parte integrante della famiglia di Bake Off e che è una ulteriore conferma del suo successo e del fatto che la rete punti su di lui. La gara di Bake Off All Stars vede i concorrenti delle passate edizioni che sono entrati maggiormente nei cuori, ma anche coloro che hanno avuto delle difficoltà a esprimersi. Il meccanismo rimane invariato, ma ci sono alcune prove da affrontare.

Per quanto riguarda i tre giudici del programma, ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio, si tratta di tre punte di diamante che danno un qualcosa in più con la loro esperienza dal punto di vista tecnico. Sebbene sia alla conduzione di un programma di cucina, Flavio Montrucchio non sa cucinare dolci con enorme delusione da parte della figlia che non può assaggiare una torta realizzata dal padre.

Per quanto riguarda Primo appuntamento, il format rimane lo stesso con le cene al buio e la possibilità di far trovare l’anima gemella o qualcuno con cui stare bene ai papabili concorrenti regalando loro una occasione. Insomma, un Flavio Montrucchio in versione Cupido pronto a scoccare la freccia giusta, anche se il sogno nel cassetto rimane condurre un quiz.