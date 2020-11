Flavio Briatore asfaltato a Pomeriggio 5: "Cade a pezzi!"

Tutte vogliono Flavio Briatore: o meglio, questo è quello che emerge dai racconti di Elisabetta Gregoraci, che spesso e volentieri nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 ha parlato di come ai tempi del matrimonio dovesse stare attenta alle donne, quasi tutte giovani e bellissime, che ronzavano attorno al marito. E proprio nella Casa è scoppiato un vero e proprio caos a causa di un gossip di Alfonso Signorini.

Al termine della scorsa puntata, infatti, il conduttore ha ricordato alla Gregoraci e alla new entry Giulia Salemi che un paio di anni fa le due avevano litigato durante una vacanza in Costa Smeralda proprio a causa di Briatore. O meglio, delle attenzioni che la giovane influencer, in vacanza con alcuni amici, avrebbe riservato all’imprenditore (che ai tempi però era già separato da Elisabetta).

Valentina Vignali stronca Flavio Briatore: “Ci farei il brodo!”

Se la Salemi è parsa sorpresa e non ricordava l’episodio, la Gregoraci invece lo ricordava benissimo e, pur senza entrare nei dettagli, ha lasciato chiaramente intendere che Giulia avesse cercato di flirtare con il suo ex marito. Come spesso accade, l’argomento è stato discusso a Pomeriggio 5, dove ogni giorno Barbara d’Urso si occupa anche delle dinamiche della Casa e dei protagonisti di questo GF Vip 5.

E parlando proprio di Giulia Salemi e delle presunte avances di Flavio Briatore, la pallavolista e influencer Valentina Vignali è sbottata facendo notare come l’uomo non sia esattemente irresistibile, visto che ha una certa età, che è quella di una sorta di nonno per le ragazze dell’età della Salemi. “Ma solo io Briatore non lo toccherei neanche con le mani di un’altra?” ha esclamato la Vignali.

“L’uomo più desiderato d’Italia, ma veramente?” ha proseguito la ragazza – tra l’altro anche lei ex gieffina – incredula. “Cade a pezzi Briatore. Non ci farei neanche il brodo con Briatore, sinceramente… Ha 97 anni! Affascinante? Anche no!” ha concluso, mentre in studio calava il gelo. Ovviamente Barbara ha provato a rimediare alla gaffe della sua opinionista, affermando che si tratta comunque di un uomo di carisma, estremamente affascinante al di là dell’età.