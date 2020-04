Fiorello, l’invito ai 60enni: "Dobbiamo far fronte comune e dar retta a chi ci governa"

Rosario Fiorello ha voluto lanciare un messaggio importante sulla sua pagina ufficiale di Instagram, sottolineando la necessità di rimanere a casa per i sessantenni, in attesa di nuove disposizioni. Queste le parole dello showman che ha affermato: “Noi 60enni andiamo protetti, come i panda”. L’amico di Amadeus ha ricordato che il prossimo 16 maggio, sebbene non lo dimostri, compie 60 anni e per questo motivo anche lui resterà a casa e ha fatto il nome del cantante Ligabue che, lo scorso 13 marzo, ha raggiunto la stessa età.

L’artista si è espresso in questi termini: “Mi rivolgo ad alcuni amici che conosco, ad esempio Ligabue non puoi uscire manco tu”. Poi ha ricordato che solamente dal 4 al 16 maggio può uscire: “Io non ce li ho ancora”. Allo stesso tempo ha rinnovato l’invito a restare a casa per evitare dei pericoli inutili: “Se dicono che noi sessantenni dobbiamo stare a casa significa che siamo a rischio, siamo persone da proteggere”.

Le parole dello showman che ha lanciato un messaggio importante

Ha precisato che sono cambiate molte cose rispetto al passato per quanto riguarda l’età anagrafica: “Va bene che i 60enni di oggi non sono quelli di una volta, siamo molto più arzilli, però rimaniamo a casa, lo so che voi pensavate di essere ancora giovani ma non è così”.

Lo showman ha precisato che si tratta dei motivi per i quali è necessario non uscire di casa, ribadendo l’esigenza di rispettare quanto stabilito: “Dobbiamo far fronte comune e dar retta a chi ci governa”.

Fiorello ha continuato dicendo che questa decisione significa che c’è un rischio maggiore dai 60 anni in poi: “Entriamo nella cerchia degli anziani a rischio”. Ha concluso il proprio messaggio dicendo: “Io rimarrò a casa, a meno che qualcuno non dica che i 60enni possono uscire”.