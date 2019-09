Finalista di Miss Italia vittima di commenti razzisti

Sevmi Tharuka Fernando è una ragazza giovanissima di 20 anni, italiana. Più precisamente vive in Veneto, nel padovano. E come molte altre ragazze ha deciso di intraprendere un percorso che la portasse ad avverare il proprio sogno: diventare Miss Italia.

Ora si trova tra le finaliste, ma sembra esserci un unico inconveniente: Sevmi è di colore in virtù delle sue origini cingalesi. Trenta anni fa è stato il padre a trasferirsi per primo nello stato insulare dello Sri Lanka e, solo pochi anni dopo, anche la moglie ha preso la decisione di abbandonare il proprio paese per seguirlo.

Proprio per il colore della sua pelle, la ragazza ha fin da subito ricevuto molte critiche ed anche sui social i commenti degli haters non sono di certo venuti a mancare: “Tu non rappresenti i canoni di bellezza italiana, non meriti di partecipare a Miss Italia!”.

Denny Mendez, vincitrice di Miss Italia 1996, è stata anche lei numerose volte oggetto delle più disparate polemiche seppur in chiave più leggera e soft, poichè il tono si è insaprito solo ultimamente a causa dell’avvento dei social media. Proprio lei, per questo motivo, ha deciso di inviare alla finalista un messaggio di incoraggiamento: “Auguri! In bocca al lupo”; istantanea la risposta della ventenne a questo importante gesto: “Grazie infinite. Viva il lupo!”.

La stessa Sevmi ha deciso di rilasciare una dichiarazione al Corriere della Sera, in merito a queste critiche: “Purtroppo ci sono ancora tanti pregiudizi, tanta gente non accetta che io sia italiana solo perché ho la pelle scura. Fossi stata figlia di genitori tedeschi e fossi nata in Italia, sono convinta che questa discriminazione non sarebbe mai nata”.

Inoltre, la giovane finalista di Miss Italia ha affermato che i commenti sono sempre più numerosi ed esistono delle persone che le rilasciano dei messaggi in chat privata per paura di esporsi, ma la cosa non cambia: “Partecipo al concorso anche per abbattere queste discriminazioni e continuo per la mia strada”.