Finale Amici 18: ospiti d’eccezione come Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin

Alla fine oramai di tutte le stagioni dei programmi televisivi, ed in vista della pausa estiva, anche “Amici“, programma della Mediaset in onda su Canale 5, trova il suo capolinea. Il programma è da sempre stato magistralmente condotto sin dai suoi esordi dalla nota conduttrice Italiana Maria De Filippi; di fatto nel prossimo appuntamento settimanale che verrà trasmesso si disputerà la finale dove si deciderà il vincitore di questa 18esima edizione.

In vista di questo appuntamento numerosi saranno gli ospiti che parteciperanno al programma, e di fatto Maria per l’occasione della “finalissima” ha invitato molti personaggi famosi di casa Mediaset, tra cui si leggono nomi come Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Nonostante la De Filippi abbia invitato a quest’ultima puntata solo personaggi che lavorano con Mediaset, è pur vero che nelle precedenti puntate Maria ha ospitato anche molti volti noti dell’azienda “Rai” come Raffaella Carrà, Mara Venier e Antonella Clerici.

Durante la finale non mancheranno di certo Loredana Bertè ed anche i comici Pio e Amedeo. Sarà presente inoltre Irama, ex allievo e vincitore di “Amici 17” che in occasione della finale presenterà il suo ultimo pezzo dal titolo “Arrogante“.

A contendersi la vittoria di questa edizione di “Amici” sono il tenore Alberto Urso, Giordana Angi che invece è cantautrice, ed i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo. La scelta è veramente ardua, tutti i ragazzi sono dotati di grandi doti e grande talento, ma c’è posto solo per un vincitore.

La posta in palio è la coppa trofeo targata con l’edizione corrente del programma, ed un premio in gettoni d’oro dal valore di 150 mila Euro. Inoltre va aggiunto il premio “Categoria” che verrà assegnato sempre durante l’ultima puntata, dal valore di 50 mila Euro in gettoni d’oro. Il vincitore verrà scelto dal pubblico a casa con un semplice sms al numero 477.000.0 dove si dovrà digitare il codice dell’allievo che verrà visualizzato con il corrispondente nome.