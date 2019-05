Finale Amici 18, Giordana Angi sogna la vittoria: il motivo per cui vuole vincere

A pochi giorni dalla finale del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Amici“, Giodana Angi, talentuosa finalista, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di un colloquio con Alfonso Signorini durante un recente daytime, dove ha rivelato il vero motivo per cui vorrebbe vincere il talent.

Nel corso di questi mesi abbiamo a fatica scoperto dei retroscena sulla vita privata di Giordana Angi, la giovane italo-francese che vanta ad oggi anche una importante collaborazione musicale con il celebre cantante italiano Tiziano Ferro, che non ha fatto mistero di sostenere pubblicamente Giordana, confidando nella sua vittoria.

Giordana Angi rivela il motivo per cui vuole vincere

Come di consueto dopo il Serale di Amici avvenuto sabato 18 maggio, i finalisti sono rientrati in casetta, dove hanno festeggiato a modo loro; in un recente daytime, i talenti rimasti ancora in gara – Giordana, Vincenzo, Alberto e Rafael – sono stati incalzati da alcune domande da parte di Alfonso Signorini, il celebre opinionista del Grande Fratello Vip nonché direttore del settimanale di gossip “Chi”.

Signorini ha chiesto ai ragazzi di spiegare ai telespettatori il motivo per cui vorrebbero vincere il talent di “Amici”; a dare la risposta forse più bella e significativa è la cantante Giordana Angi, la pupilla di Loredana Bertè ma anche la vittima preferita del fuoco incrociato di Rudy Zerbi, che trova ogni motivo e occasione per andare contro l’alunna.

In molti danno per certa la vittoria di Giordana, che dal canto suo sembra molto motivata a vincere per la sorella, in tal senso le sue parole: “L’unica cosa che faccio la faccio per mia sorella perché potrei aiutarla“. Un legame molto forte ed intenso che affonda le sue radici anche nel loro difficile passato, segnato dalla separazione dei genitori, così come dai continui trasferimenti.