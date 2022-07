Filippo Bisciglia, presto in tv: Maria De Filippi lo vuole come inviato

Ascolta questo articolo

La mancanza di “Temptation Island” si è fatta sentire parecchio e i telespettatori, al di là del format, hanno sentito la mancanza anche di Filippo Bisciglia, lo storico tentatore del reality estivo per antonomasia. Buone notizie arrivano per i suoi fan, infatti lo potranno rivedere presto in tv, grazie alla decisione di Maria De Filippi.

La società Fascino a cui fa capo la conduttrice di “Uomini e Donne“, si occuperà della realizzazione de “La Talpa“, il game show messo da parte negli ultimi anni. Proprio qui potremo rivedere Bisciglia in qualità di inviato, anche se al momento è solo un’indiscrezione sussurrata dal sempre bene informato Amedeo Venza: “La Talpa, Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island, il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!“.

Il ritorno di Filippo Bisciglia in TV

Niente più falò e video da mostrare, almeno per questa stagione, anche se Pier Silvio Berlusconi durante l’ultima presentazione dei palinsesti Mediaset, non ha escluso la possbilità di mandare di nuovo in onda il reality show nella prossima stagione televisiva, con grande gioia degli aficionados.

L’affetto e la stima della De Filippi per Bisciglia è stato dimostrato in varie occasioni, ricordiamo l’unica edizione di “Amici Vip” in cui ha voluto sia lui che Pamela Camassa, sua storica fidanzata che, oltre alla sua travolgente bellezza, ha dimostrato di essere anche una bravissima ballerina e cantante.

Al momento non si altro, nemmeno chi condurrà “La Talpa“. Si era fatto il nome di Simona Ventura, ma proprio nelle scorse ore ha smentito questa voce, mentre Stefania Orlando ha alzato la mano per proporsi e prendere in mano il timone del programma. In tutto questo sembra che Silvia Toffanin avrà la meglio. Non ci resta che attendere le varie conferme.