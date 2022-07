Fiction Rai: tutte quelle che vedremo in tv, tra novità e graditi ritorni

Ascolta questo articolo

Negli scorsi giorni si è tenuta a Milano la presentazione dei palinsesti autunnali Rai e come sempre l’offerta delle fiction non deluderà i telespettatori, dal momento che saranno tante le proposte che saranno in onda da settembre alla primavera prossima. Accanto a tante riconferme, tante sono anche le novità, pensate per ogni genere e fascia d’età.

Protagonista indiscusso dell’autunno Rai sarà l’amatissimo Lino Guanciale, il quale tornerà sul piccolo schermo con due riconferme e con una novità: l’attore debutterà infatti con Sopravvissuti e tornerà poi con la seconda stagione de Il commissario Ricciardi e con l’attesissima terza stagione de La porta rossa.

Torna in tv anche Sergio Castellitto con la commedia di Eduardo De Filippo Non ti pago e con la serie Il nostro generale. Alessio Boni, invece, debutterà con la serie Il maresciallo Fenoglio. Spazio anche a Marco Giallini che tornerà su Rai Due con la quinta stagione di Rocco Schiavone. Michele Placido, insieme al figlio Brenno, sarà il protagonista della docu-fiction su Arnoldo Mondadori nell’autunno di Rai Uno.

Tornerà anche Un Passo dal cielo 7, che dopo l’addio alla fiction di Daniele Liotti sarà incentrata unicamente sui personaggi del commissario Vincenzo Nappi e da sua sorella Manuela, interpretata da Giusy Buscemi.

La stagione autunnale sarà molto ricca anche per Elena Sofia Ricci, la quale tornerà nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, per dare il suo addio alla fiction e debutterà nel thriller Fiori sopra l’inferno. Vanessa Scalera, invece, tornerà sul piccolo schermo con i nuovi episodi della vulcanica Imma Tataranni 2.

Spazio poi a Serena Rossi e alla sua Mina Settembre e a Luisa Ranieri che fa il bis con Le indagini di Lolita Lobosco. Tra le novità c’è la mini serie Sei donne, che vede come protagoniste Maya Sansa e Isabella Ferrari.

In autunno tante novità popoleranno anche la piattaforma streaming di Raiplay, dedicata ai più giovani, con le serie inedite Cinque Minuti prima, con protagonista Tecla Insolia nei panni di Nina e Shake – Shakespeare in Teen, in cui alcuni studenti di un liceo romano vivono oggi le passioni che hanno caratterizzato la figura di Shakespeare.