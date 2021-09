Fiction Rai e Mediaset, calendario: il ritorno di Bocci, Argentero e Raoul Bova

E’ vasta l’offerta di titoli e storie per la nuova stagione televisiva 2021/2022 che vedremo sulla Rai e sui canali Mediaset a partire da mercoledì 15 settembre. Su Rai2 in prima serata torna L’Ispettore Coliandro con quattro nuovi casi e avventure. Giampaolo Morelli torna dopo tre anni nella serie tratta dai romanzi di Carlo Lucarelli.

Nel primo e nel terzo appuntamento ci saranno due guest star: Sabrina Impacciatore e Nicoletta Romanoff. Di contro, su Canale 5 andrà in onda Luce dei Tuoi Occhi in sei serate per un totale di dodici episodi. La protagonista Emma Conti, insegnante di ballo con un doloroso passato, sarà interpretata da Anna Valle. Con lei Giuseppe Zeno.

Lunedì 20 settembre, contro Grande Fratello Vip, saranno trasmessi su Rai1 i nuovi episodi della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone per sei serate. Ritroveremo il commissario Lojacono interpretato da Alessandro Gassmann. Giovedì 23 settembre appuntamento sul primo canale Rai con Fino all’Ultimo Battito, la nuova fiction con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido.

In sei serate sarà raccontata la storia del dottore Diego Mancini che vuole salvare il figlio Paolo affetto da una malattia. Domenica 17 ottobre Rai1 piazza contro l’ultima puntata di Scherzi a Parte la nuova serie tv intitolata Cuori che racconta la storia di alcuni giovani medici che rivoluzionarono la cardiochirurgia in Italia. Tra i protagonisti troveremo Matteo Martari, Pilar Fogliati e Daniele Pecci.

Da confermare l’inizio ufficiale della seconda stagione Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1 (che andrà in onda ad ottobre) e Giustizia Per Tutti con Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales che sarà trasmessa entro l’autunno su Canale 5. Nella primavera 2022 confermata l’emissione della seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani su Rai1.

Luca Argentero tornerà a vestire i panni di Andrea Fanti e scopriremo come si evolveranno i rapporti tra il medico, l’ex moglie Agnese Tiberi (Sara Lazzaro) e Giulia Giordano (Matilde Gioli).