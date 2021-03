Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimović e la gag con Amadeus: "Pe te è un onore avermi qua"

L’ospite più atteso di questa prima diretta del settantunesimo Festival di Sanremo, la kermesse italiana condotta da Amadeus e Fiorello, è Zlatan Ibrahimović. Inizialmente, soprattutto da parte dei tifosi milanisti, sono arrivati alcuni malumori per questa sua presenza sul palco dell’Ariston, siccome questa sera il Milan è protagonista di una partita delicata contro l’Udinese.

Intanto nella conferenza stampa prima del suo debutto, oltre ad aprire a una possibile presenza dell’interista Romelu Lukaku, si dichiara fiducioso per il suo esordio da conduttore televisivo: “Sicuro è più facile fare gol. Non so cosa mi aspetta, ma non sono preoccupato, se sbaglio nessuno mi può giudicare, e se faccio bene ancora meglio, così avrò un altro lavoro quando smetterò”.

L’ospitata al Festival di Sanremo

Amadeus, che non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra, ha comunque voluto a ogni costo sul palco Zlatan Ibrahimović, ex giocatore proprio dell’Inter ma attualmente al Milan. Il calciatore, che si presenta a una platea totalmente vuota tra un brano e l’altro, continua a fare leva sul proprio personaggio da “onnipotente”: “Buonasera Ama, è un onore essere qua, ma è anche un onore per te avermi qua. Normalmente mi sento grande, potente, qua mi sento piccolo. Ma sempre più grande e potente di te”.

L’infortunio non ferma Ibrahimović, che ha deciso comunque di seguire la sua squadra saltando così l’ospitata al Festival di Sanremo: “Stai sereno, senza stress, non fare nessun dramma, fin quando c’è Ibra è tutto sotto controllo. Il problema è domani, non ci sono, seguo la squadra. Però ti guardo. Oggi ho fatto un ottimo lavoro. Ho fatto un bel Festival. Finora sono stato il migliore di tutti i tempi sul palco”.

Intanto nella diretta di giovedì dovrebbe cantare insieme al suo amico, Siniša Mihajlović che attualmente allena il Bologna, il brano “Io vagabondo (che non sono altro)“, una delle hit più conosciute dei Nomadi.