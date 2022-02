Festival di Sanremo, vincono Mahmood e Blanco con "Brividi"

Circa cinque giorni di ottimo successo per Amadeus, che bissa nuovi record di ascolti per l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Oltre agli ospiti molto amati che è riuscito a portare sul palco, come Drusilla Foer, Marco Mengoni e Checco Zalone soltanto per citarne alcuni, anche i brani vengono apprezzati dal pubblico da casa.

Partendo dal 25esimo posto si inizia da Tananai con “Sesso occasionale”, seguiti da Ana Mena con “Duecentomila ore”, Giusy Ferreri con “Miele”, Le Vibrazioni con “Tantissimo”, Yuman con “Ora e qui”, Highsnob e Hu con “Abbi cura di te”, Giovanni Truppi con “Tuo padre, mia padre, Lucia”, Iva Zanicchi con “Voglio amarti”, Rkomi con “Insuperabile”, Ditonellapiaga e Rettore con “Chimica” e Noemi con “Ti amo non lo so dire”.

La seconda parte della classifica, che parte dalla 14esima posizione troviamo Achille Lauro feat Harlem Gospel Choir con “Domenica”, Aka7even con “Perfetta così”, Fabrizio Moro con “Sei tu”, Matteo Romano con “Virale”, Michele Bravi con “Inverno dei fiori”, Dargen D’Amico con “Dove si balla”, Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare”, Emma con “Ogni volta è così”, Sangiovanni con “Farfalle” e la quarta posizione se la prende Irama con “Ovunque sarai”.

Il podio viene conquistato da Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, Mahmood e Blanco con “Brividi” ed Elisa con “O forse sei tu”. I tre classificati comunque non sorprendono più di tanto siccome, sia grazie alle canzoni portate ma anche all’ottima giornata delle cover, sono riusciti a conquistare sia la stampa che il pubblico.

Partendo dai primi trionfi, il premio della critica viene vinto da Massimo Ranieri, il premio della sala stampa a Gianni Morandi, il premio Sergio Bardotti per il testo a Fabrizio Moro, il premio Giancarlo Bigazzi (scelta dall’orchiestra e dai coristi) va a Elisa.

A partire dalla terza posizione nella classifica finale troviamo Gianni Morandi, al secondo posto troviamo Elisa, mentre a vincere sono Mahmood (che lo porta a casa per la seconda volta) e Blanco. Un risultato che non sorprende, siccome il duo era già tra i favoriti per vincere il Festival di Sanremo.