Festival di Sanremo, si aggiungono altri due cantanti in gara: Tosca e Rita Pavone

I preparativi per la prossima edizione del “Festival di Sanremo” stanno andando ancora avanti. La kermesse italiana andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio 2020 e sarà condotto da Amadeus, che avrà anche il ruolo di direttore artistico. Tra le tante novità di quest’anno c’è il ripristino della sezione “Nuove Proposte”.

Tra gli ospiti fino a questo momento confermati ci sono Tiziano Ferro, Rosario Fiorello e Roberto Benigni. Sarà una edizione incentrata soprattutto sulla figura femminile: al momento l’unica confermata tra le donne è Diletta Leotta, ex giornalista di Sky e oggi volto di Dazn.

I cantanti in gara

Amadeus, con una intervista al “Corriere”, ha annunciato i 22 cantanti che hanno deciso di far parte di Sanremo: Diodato, Marco Masini, Alberto Urso, Giordana Angi, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Elodie, Morgan feat Bugo, Anastasio, Rancore, Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini, Le Vibrazioni, Junior Cally, Levante, Achille Lauro, Raphael Gualazzi, Piero Pelù, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Riccardo “Riki” Marcuzzo e Paolo Jannacci.

Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata di “I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia”, ha annunciato il nome di altre due cantanti: Tosca e Rita Pavone. Una mossa completamente inaspettata quella fatta dal conduttore che alza il numero dei big in gara da 22 a 24.

Per entrambe non si tratta del primo “Festival di Sanremo“. Tosca ha esordito su questo palcoscenico nella categoria giovani con il brano “Cosa farà Dio di me”, per poi partecipare nel 1997 con “Nel respiro più grande” e nel 2007 cantando “l Terzo Fuochista”. Ovviamente l’edizione più indimenticabile per lei è quella del ’96, in cui vince con il pezzo “Vorrei incontrarti fra cent’anni” insieme a Ron.

Rita Pavone ha invece partecipato a Sanremo tre volte fino a questo momento: la prima nel 1969 con il “Zucchero”, nel ’70 con “Ahi ahi ragazzo!” e infine il ’72 cantando “Amici mai”. La cantante quindi ritorna sul palcoscenico dell’Ariston dopo ben 48 anni di assenza.