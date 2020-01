Festival di Sanremo: Salmo rifiuta l’invito di Amadeus

Come sempre il Festival di Sanremo è accompagnato da una serie infinita di polemiche: quelle da parte degli esclusi, quelle di chi contesta il cast, quelle di chi critica il conduttore scelto, le vallette ed anche gli ospiti. Uno degli ospiti annunciato era Salmo, uno dei rapper più importanti della scena italiana, che si sarebbe dovuto esibire durante la prima serata del Festival.

L’annuncio aveva scatenato le polemiche di chi non riteneva il noto rapper “meritevole” del ruolo di super ospite. Ma qualche giorno fa è iniziata a circolare la voce che annunciava il rifuto dell’invito da parte del rapper sardo, voci che lo stesso Salmo ha confermato con un post sui suoi canali social.

Ecco il contenuto del post diffuso in rete: “Volevo ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo che mi aveva invitato come super ospite della prima serata del festival ma non sarò presente al festival, non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio di cuore”.

Parole che non lasciano spazio a dubbi. Salmo a Sanremo non ci sarà. Dalle parole dell’artista non trapela nessun accenno di disprezzo nei confronti del palco dell’Ariston e della kermesse canora, ma la piena consapevolezza che la musica del rapper non si sposa bene in quel contesto (anche se in gara quest’anno di rapper ce ne saranno tanti).

Quindi Amadeus dovrà in poco tempo scegliere un altro artista da piazzare come ospite nella prima serata del Festival – per antonomasia una delle più viste dal pubblico assieme a quella finale. Chissà se sostiuirà Salmo con un altro esponente della scena rap o opterà per un artista di altro genere. Lo scopriremo sicuramente tra pochi giorni, poichè il tempo stringe e Sanremo sta arrivando.