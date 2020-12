Mancano ancora alcuni mesi per il possibile inizio del Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus insieme al suo fidato amico Rosario Fiorello, ma in questi giorni stanno uscendo già le prime ufficialità. Nella puntata di “Sanremo giovani” con la conduzione proprio di Amadeus, quest’ultimo ha svelato i nomi dei concorrenti in gara.

I nomi dei primi ospiti invece sono Zlatan Ibrahimović, Elodie e l’ospite fisso Achille Lauro. Invece, a causa del Covid-19 si sta pensando anche di isolare le persone pronte a far parte del pubblico usufruendo di una nave da crociera e creando così una sorta di bolla contro il Covid-19.

Le prime scommesse sul Festival di Sanremo

Intanto con l’ufficializzazione dei cantanti in gara i maggiori bookmakers hanno già aperto le loro scommesse sul possibile vincitore del Festival di Sanremo. Secondo il sito “Eurobet” i favoriti a portarsi a casa la vittoria sono la coppia formata da Fedez e Francesca Michelin (quotati a 3.50) subito dietro ai Måneskin (6.00), Aiello, Annalisa (quotati entrambi a 8.00) e Arisa (9.00).

A metà classifica invece si trovano Ermal Meta, Irama e Noemi (11.00) e Fulminacci, Gio Evan e Lo Stato Sociale (13.00). Coloro sotto alla quota del 20.00 si trovano Gaia, Malika Ayane, Max Gazzè insieme alla Trifluoperazina Monstery Band (15.00), Colapesce e Dimartino e Willie Peyote (16.00).

Verso i bassifondi troviamo Francesco Renga e Fasma (21.00), Extraliscio ft D. Toffolo, La rappresentante di lista e Madame (31.00) e Coma_Cose (36.00). Secondo “Eurobet” chiude la classifica il rapper Ghemon (41.00) insieme a Bugo e Orietta Berti (quotati a 51.00).

Ovviamente conoscendo solamente il titolo della canzone e non il testo è alquanto difficile fare una previsione sul possibile vincitore del Festival di Sanremo. Tuttavia i siti dedicati alle scommesse hanno voluto favorire i cantanti più giovani, che sono ancora a oggi i più seguiti sui social network.