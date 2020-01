Festival di Sanremo: nel cast Monica Bellucci, probabile ospite Meghan Markle

Cosa ne pensa l’autore

Samanta Scherini - Manca poco all'inizio della 70° edizione del Festival di Sanremo. La presenza dell'ormai ex Duchessa del Sussex, Meghan Markle, potrebbe essere anche una possibilità per la donna di farsi conoscere per quello che è realmente, facendo cadere i pregiudizi.. Nel cast anche l'attrice Monica Bellucci, che reputo molto intelligente poiché conosciuta per il suo anti-conformismo e per la sua sicurezza che la spinge a si discosta dai modelli precostituiti di bellezza che vogliono la donna come un'eterna figura che deve rimanere sempre giovane.