Festival di Sanremo, Morgan minaccia di non presentarsi sul palco del Festival di Sanremo

Per il momento il “Festival di Sanremo” di Morgan, insieme a Bugo, non sta andando nel migliore dei modi. I due con il brano “Sincero” si trovano in penultima posizione, mettendosi alle spalle solamente il tanto criticato Junior Cally che si è presentato sul palco del Teatro Ariston con il pezzo “No grazie”.

Ma nelle ultime ore, con una lettera indirizzata alla Rai e firmata dal suo avvocato, Morgan minaccia di non presentarsi sul palco durante la terza puntata del “Festival di Sanremo”. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, insieme ad Amadeus, si dichiarano pronti ad accontentare ogni esigenza dell’artista.

La lettera di Morgan

Secondo l’artista, lui e Bugo sono vittime di un sabotaggio. Ecco cosa riporta il sito de “La Repubblica” in merito a questa lettera: “Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova”. La “cosa” sarebbe l’esecuzione di “Canzone per te” di Sergio Endrigo in duetto con Bugo.

Per andare in scena questa sera, Morgan obbliga la Rai a rispettare tre condizioni: quella di poter recuperare due brani dalle prove, l’accompagnamento del suo pianoforte e infine utilizzare il maestro Valentino Corvino come assistente nella preparazione dell’orchestra. Tutto ciò però, sempre secondo Morgan, deve essere approvato sia da Amadeus che il CDA dell’azienda di Viale Mazzini.

Le riunioni stanno andando avanti in queste ore, ma il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ammette di essere fiducioso: “Il suo desiderata è di provare più volte la canzone per la cover di stasera. Da parte nostra c’è la massima disponibilità, stiamo valutando. Lui chiede tre possibilità di prova, e lo chiedono anche gli altri. Vediamo con i tempi. Confidiamo comunque che ci sarà”.