Festival di Sanremo: Mara Venier valletta ufficiale durante la serata finale

Mara Venier approderà alla settantesima edizione del “Festival di Sanremo“. La conduttrice veneziana è stata scelta da Amadeus per affiancarlo durante la serata finale e decretare insieme il vincitore o la vincitrice della kermesse musicale più importante d’Italia. Sarà la prima volta per la conduttrice di “Domenica In“, che scenderà le scale del palco del Teatro Ariston.

Quest’anno il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana sarà Amadeus, il quale ha deciso di adottare una formula tutta nuova per quanto riguarda la valletta che lo affiancherà in questa avventura. Inizialmente si sono susseguiti diversi nomi e alla fine è emerso che non ci sarà una sola valletta ma bensì dieci donne, due diverse per ogni serata del Festival.

E una delle dieci sarà proprio la Venier. A chiederlo è stato direttamente Amadeus in una modalità un pò insolita. Difatti durante la messa in onda della prima puntata del nuovo programma radiofonico, condotto da Mara Venier, in onda su Radio 2, dal titolo “Chiamate Mara 3131“, è intervenuto telefonicamente Amadeus e ha colto l’occasione per chiedere alla conduttrice di affiancarlo e invitarla personalmente.

Amadues le ha detto: “Voglio che sabato sera, nella finale del Festival, tu sia la prima donna a scendere la scala del teatro Ariston. Ti voglio al mio fianco“. La Venier, visibilmente felice ed emozionata ha accettato di buon grado: “Ci sarò, per me sarà un onore“. Insomma la zia Mara non poteva di certo lasciarsi sfuggire un’occasione così importante.

Oltre a lei, altre due delle dieci vallette già ufficializzate, sono Antonella Clerici e Rula Jebreal. Molti sono i nomi che circolano sulle restanti setta, ma nulla è stato ancora confermato, ma d’altronde manca ancora un mese circa alla messa in onda della settantesima edizione del “Festival di Sanremo” e i lavori sono ancora in fermento.