Festival di Sanremo, Irama negativo al Covid. Rischia comunque la squalifica

Irama rischia di non potersi esibire sul palco dell’Ariston con il suo brano inedito “La genesi del tuo colore” durante la seconda serata del “Festival di Sanremo“, in onda questa sera mercoledì 3 marzo, in seguito alla positività al Covid di un suo collaboratore. Il cantante si è sottoposto ad un tampone antigenico ed è risultato positivo, motivo per cui ha dovuto effettuare un tampone molecolare.

In attesa dell’esito Irama non ha potuto presentare la sua canzone e al suo posto, tra i 13 Campioni in gara, si è esibita Noemi . A quanto pare, però, anche la performance della seconda serata rischia di saltare, nonostante il risultato dell’esame abbia confermato la sua negatività.

Irama a rischio squalifica a causa di un contagio da Covid

Sicuramente una bella notizia che però non gli garantisce la presenza sul palco della kermesse sanremese, in quanto – come precisato dallo stesso Amadeus – si dovrà aspettare di sapere se il membro dello staff risulti ancora positivo al tampone molecolare. Se così fosse, sarebbe confermato il contagio e Irama dovrebbe affrontare la quarantena obbligatoria di due settimane.

“Attendiamo il risultato del tampone molecolare del collaboratore, domani mattina (oggi 3 marzo, ndr) avremo la risposta. Irama è negativo, ma se il collaboratore dovesse essere positivo Irama andrà in quarantena e dovrà ritirarsi dalla gara”, questo è quello che è stato dichiarato durante la conferenza stampa.

Le regole sono chiare e impongono la squalifica di ogni artista che dovesse venire a contatto con una persona positiva. Così è stato disposto dalle normative anti-Covid con cui anche “Il Festival di Sanremo” deve fare i conti. Tutti i fan del cantante si augurano che questo non accada e possano vedere Irama sul palco dell’Ariston cantare il suo pezzo. Purtroppo l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando rende necessarie regole molto severe per evitare ogni possibile contagio.