Festival di Sanremo, Il Volo: indiscrezioni sul brano “La musica che resta” e la visita al Papa

Quest’anno il trio di tenori Il volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, festeggia i 10 anni di carriera e inizia con due grandi eventi: tornare sul palco di Sanremo, che li vide trionfare nel 2015 col brano “Grande amore”, e cantare per la terza volta per Papa Francesco.

Partiamo dalla kermesse sanremese dove presenteranno la canzone dal titolo “Musica che resta” che vede tra gli autori il nome di Gianna Nannini! Gli altri artefici sono: Piero Romitelli, Emilio Munda e Antonello Carozza.

Tuttavia la critica l’ha già marchiato definendolo la classica canzone melodica all’italiana mentre tutti attendevano un brano più rock, infatti sembra che il tocco della rocker toscana si senta solo nel ritornello che dice: “Amore abbracciami/Voglio proteggerti/siamo il sole in un giorno di pioggia/stanotte stringimi/Baciami l’anima/siamo musica che vera che resta”. Il testo integrale verrà reso noto martedì 29 gennaio sul settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni come ogni anno. Questo giudizio non spaventa i ragazzi in quanto anche “Grande amore” era stato bocciato in partenza e poi risultò vincitore perciò si può ritenere un buon auspicio.

Aspettando l’inizio del Festival il 5 Febbraio prossimo, in cui il brano verrà presentato ufficialmente al pubblico, il trio ha già pubblicato alcune foto sui loro profili Instagram in cui annunciano che stanno già iniziando le riprese del video in alcune location segrete.

Prima di Sanremo un altro grande appuntamento attende Il volo. Il prossimo 26 gennaio avranno l’onore di cantare per la terza volta per Papa Francesco presentando la loro versione dell’”Ave Maria” a Panama, in America Centrale, nel Campus San Giovanni Paolo II in occasione della Giornata mondiale della gioventù trasmessa in Mondovisione e visibile in Italia su Tv 2000 (canale 28 del digitale terrestre).

Il 29 Gennaio prossimo presso la Sony Music i tre artisti annunceranno in una conferenza stampa il titolo del nuovo album in italiano e i tanti progetti previsti per il 2019/2020.