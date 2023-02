Festival di Sanremo, i favoriti per la vittoria finale secondo i bookmakers

Ascolta questo articolo

Nella giornata del 10 febbraio è andata in onda su Rai 1 la quarta diretta del “Festival di Sanremo“, in cui i cantanti si sono esibiti con la serata dedicata alla cover. La puntata viene vinta da Marco Mengoni con Kingdom Choir, seguiti da Ultimo con Eros Ramazzotti e Lazza con Emma Marrone e Laura Marzadori. La classifica delle cover rispecchia fedelmente, almeno per i primi tre posti, quella generale.

Come detto più volte da Amadeus però la classifica resta ancora molto incerta, poiché i primi classificati sarebbero distanziati da pochissimi voti. Intanto mancano meno di 24 ore per la serata finale del “Festival di Sanremo” e, per i bookmakers, ci sarebbe già un grande favorito.

I favoriti secondo i siti di bookmakers

Prendendo come esempio il portale “Eurobet“, che coincide quasi del tutto con gli altri siti di scommesse, il favorito per la vittoria finale è Marco Mengoni che viene quotato a 1.30. Il cantante viene poi seguito a lunga distanza da Ultimo a 3.50 e da Lazza e Mr Rain quotati entrambi a 5.0.

A “metà classifica“, coloro che hanno quindi una piccola speranza di vittoria, ci sono Giorgia e Tanani quotati entrambi a 16.00, Madame a 21.00, Rosa Chemical a 31.00, Elodie a 36.00, Colapesce e Dimartino a 41.00, Coma_Cose e Gianluca Grignani a 61.00 ed i Modà a 81.00.

Chiudono questa classifica gli Articolo 31 e LDA a 101.00, Leo Gassman a 151.00, Ariete, Paola e Chiara e Mara Sattei a 201.00, Colla Zio e Levante a 251.00, gIANMARIA insieme ai Cugini di Campagna a 301.00, Olly a 401.00, Anna Oxa e Will 501.00 e Sethu e Shari a 1001.00.

L’esibizione di questa sera per gli artisti in gara sarà piuttosto importante, ma i telespettatori sembrano interessati anche per gli ospiti presenti. Oltre alla presenza di Ornella Vanoni, Gino Paoli e i Depeche Mode, il conduttore leggerà una lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.