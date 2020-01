Festival di Sanremo, i 22 cantanti svelati da Amadeus

La prossima edizione del “Festival di Sanremo“, condotto da Amadeus, andrà in onda dal 4 fino al 9 febbraio 2020. La Rai mai come quest’anno punta molto sulla kermesse, invitando sul palco Rosario Fiorello, molto amico del conduttore, Roberto Benigni e per tutte le serate Tiziano Ferro.

Ma ovviamente i protagonisti del “Festival di Sanremo” sono i cantanti in gara. A svelare in anticipo tutti i nomi è stato il settimanale “Chi”, diretto dal giornalista Alfonso Signorini. Tuttavia, rispetto ai nomi dalla rivista, ci sono delle piccole differenze, come spiegato dallo stesso Amadeus.

I cantanti in gara

I nomi svelati da Amadeus a “La Repubblica” sono: Achille Lauro; Alberto Urso; Anastasio; Diodato; Elodie; Elettra Lamborghini; Enrico Nigiotti; Francesco Gabbani; Giordana Angi; Raphael Gualazzi; Rancore; Riccardo “Riki” Marcuzzo; Piero Pelù; Paolo Jannacci; Michele Zarrillo; Morgan con Cristian “Bugo” Bugatti; Marco Masini; Levante; i “Pinguini Tattici Nucleari; Le Vibrazioni; Irene Grandi e Junior Cally.

Rispetto ai nomi svelati dal settimanale “Chi” mancano Samuele Bersani e quello dei “The Kolors”, che come rivelato dalla stessa rivista si contendevano l’ultimo posto disponibile per il “Festival di Sanremo“. Le new entry, rispetto ai nomi svelati dal giornale diretto da Alfonso Signorini, sono quelli di Alberto Urso, quest’ultimo presente anche a “L’anno che verrà” e Le Vibrazioni.

Con questi nomi Amadeus sembra aver puntato molto sia sui giovani che sui ex concorrenti dei talent show come “Amici di Maria De Filippi” e “X Factor”. Il suo obbiettivo pare conquistarsi proprio un target più giovanile. Tuttavia, non mancano dei cantanti esperti e rodati pronti a dare tutto per vincere.

Tra le nuove proposte invece vediamo: Eugenio in Via Di Gioia; Fadi; Fasma; Gabriella Martinelli e Lula; Leo Gassmann; Marco Sentieri; Matteo Faustini; e la vincitrice di “Sanremo Young” Tecla Insolia. Le aspettative sono molto alte anche su questo format, poiché sembrano esserci delle voci molto promettenti per il futuro.