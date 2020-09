Festival di Sanremo, Fiorello si schiera con Amadeus: "È impossibile farlo senza pubblico"

Amadeus, nei primi giorni di settembre, ha rilasciato una intervista al “Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani“, rivelando che la prossima edizione del “Festival di Sanremo” potrebbe essere clamorosamente cancellata a causa del Covid-19. Per il conduttore infatti è impensabile vedere il teatro Ariston letteralmente vuoto o con il pubblico e l’orchestra distanziata ogni due metri.

Queste parole hanno immediatamente messo nel panico i fan della kermesse italiana, e in milioni su Twitter si sono scatenati sulle parole di Amadeus. Tuttavia il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, al margine della presentazione stampa della nuova edizione di “Porta a Porta” condotto da Bruno Vespa, ha dichiarato che il “Festival di Sanremo 2021” si farà.

Fiorello si schiera con Amadeus

Come per l’ottantesima edizione, anche nel 2021 la conduzione è affidata alla coppia formata da Amadeus e al comico Rosario Fiorello, dal momento che il loro successo ha convinto l’azienda di Viale Mazzini a confermare la coppia per almeno un altro anno.

Proprio dopo le parole di Amadeus e Stefano Coletta anche Fiorello interviene sulla questione, dando ragione al suo amico storico durante il “Festival della Comunicazione di Camogli” dove ha ricevuto il premio comunicazione: “Amadeus è sicuro di farlo, io mica tanto. A sentire gli esperti avremo a che fare con il virus almeno ancora sei mesi. E fare un Festival senza pubblico non è possibile. Il format di Sanremo prevede assembramento, è 1500 giornalisti in sala stampa, è 1000 persone davanti all’Ariston. È avere la gente che aspetta i cantanti sotto gli hotel per poterli toccare e abbracciare. Se levi tutto questo, hai levato l’80 per cento di Sanremo”.

Fiorello svela che in questo periodo viene spronato a pensare al pubblico da casa che li guarderà sicuramente, ma per lui è molto difficile fare dell’ironia con una platea vuota.