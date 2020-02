Festival di Sanremo, classifica cover terza serata: vince Tosca con "Piazza Grande"

Nella giornata del 6 febbraio è andato in onda la terza diretta del “Festival di Sanremo” condotto da Amadeus. Una puntata dedicata solamente alle cover, con i ventiquattro big in gara che hanno scelto un brano di successo proveniente dalle altre edizioni della kermesse.

A trionfare in questa terza giornata è Tosca, che canta “Piazza Grande”, uno dei testi più conosciuti di Lucio Dalla. Morgan & Bugo, nonostante abbiano imposto alcune condizioni prima di scendere dalle scale del teatro Ariston, si sono classificati in ultima posizione alle spalle di Elettra Lamborghini.

La classifica completa

In prima posizione si classifica Tosca con “Piazza Grande”; secondo posto per Piero Pelù con “Cuore Matto”; terzi i Pinguini Tattici Nucleari con “Settanta volte”; quarto Anastasio con “Spalle al muro”; quinto Diodato con “24.000 baci”; sesti Le Vibrazioni con “Un’emozione da poco”; settimo Paolo Jannacci con “Se me lo dicevi prima”; ottavo per Francesco Gabbani con “L’Italiano”; nono Rancore con “Luce (tramonti a nord est)”; decimo Marco Masini con “Vacanze Romane”; undicesimo Raphael Gualazzi con “E se domani” e dodicesimo Enrico Nigiotti con “Ti regalerò una rosa”.

Nella parte destra della classifica troviamo in tredicesima posizione Rita Pavone con “1950”; quattordicesima Irene Grandi con “La musica è finita”; quindicesimo Michele Zarrillo con “Deborah”; sedicesimo Achille Lauro con “Gli uomini non cambiano”; diciassettesima Levante con “Si può dare di più”; diciottesima Giordana Angi con “La nevicata del ’56”; diciannovesima Elodie con “Adesso tu”; ventesimo Alberto Urso con “La voce del silenzio”; ventunesimo Junior Cally con “Vado al massimo”; ventiduesimo Riki con “L’edera”; ventitreesima Elettra Lamborghini con “Non succederà più” e ventiquattresimo Morgan & Bugo con “Canzone per te”.

A scegliere questa graduatoria è stata la giuria dell’orchestra, ma si trattano comunque di voti fondamentali. Infatti questi risultato si sommano a quelli registrati nelle giornate precedenti, formando così una sola classifica.