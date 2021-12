Festival di Sanremo, Amadeus svela i nomi dei 22 cantanti in gara

Nei giorni scorsi il settimanale “Chi Magazine”, diretto da Alfonso Signorini, ha svelato i nomi dei 16 cantanti in gara sui 22 proposti in questa edizione del “Festival di Sanremo“, che per il terzo anno consecutivo viene condotto dalla coppia formata da Amadeus e Rosario Fiorello.

Proprio per rompere gli indugi il conduttore, durante l’edizione serale del TG1, ha svelato tutti i cantanti che hanno deciso di mettersi in gioco nella kermesse sanremese. Non ci sono sorprese clamorose, poiché praticamente i nomi usciti nelle scorse settimane coincidono quasi tutti con la lista annunciata da Amadeus.

I cantanti in gara al Festival di Sanremo

Come si può leggere dalla lista svelata al telegiornale di Rai 1, Amadeus ha deciso di puntare, come tra l’altro fatto nelle scorse due edizioni, in un bel mix di cantanti esperti e giovanissimi, ove in quest’ultima categoria sono compresi anche artisti provenienti dal mondo dei reality show.

La vera sorpresa è il ritorno dei “big” in gara, poiché ritroviamo nel cast sia Massimo Ranieri che Gianni Morandi, artisti che non necessitano nessun tipo di presentazione. Il napoletano ha partecipato già sette volte alla kermesse con i brani “Da bambino”, “Quando l’amore diventa poesia”, “Perdere l’amore”, “Ti penso”, “La vestaglia” e “Ti parlerò d’amore”, mentre Morandi ne ha preso parte sia da cantante che da conduttore.

Nella lista delle sorprese ritroviamo anche Elisa, che dopo venti anni decide di mettersi in gioco al “Festival di Sanremo”, ed Emma Marrone. Si registra invece una quarta registrazione per Achille Lauro, e tra i duetti troviamo coppie inizialmente impensabili come Mahmood e Blanco e Ditonellapiaga insieme a Donatella Rettore.

Gli altri nomi presenti sono: Dargen D’Amico, Noemi, Highsnob ft Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, La rappresentante di Lista, Ana Mena, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi e Aka7even. Tante certezze ma anche molte scommesse, cosa che negli anni passati, con Amadeus e Fiorello, ha portato sempre i risultati sperati.