Festival di Sanremo, Amadeus conferma Tiziano Ferro e risponde alle ultime polemiche

Man mano che stanno passando i giorni, il “Festival di Sanremo” sta prendendo una forma ben precisa. Tra le novità troviamo Tiziano Ferro, confermato dallo stesso Amadeus in queste ore: “Ci sarà tutte le sere. L’ho incontrato più volte, abbiamo parlato. L’ho chiamato anche prima di darvi la notizia. Cosa farà? Sicuramente canterà e per sapere il resto dovete aspettare”.

Per il momento quindi non si conosce il ruolo ben preciso assunto da in questa edizione del “Festival di Sanremo” da Tiziano Ferro in questa circostanza. Dalle parole di Amadeus si può capire che sarà suo il compito di intrattenere il pubblico tra una canzone e l’altra in gara.

Amadeus parla di Fiorello e Jovanotti confermando Roberto Benigni

Roberto Benigni ha annunciato la sua presenza al “Festival di Sanremo” durante la sua intervista a “Che tempo che fa” su Rai 2 condotto da Fabio Fazio. Le parole del due volte premio Oscar vengono confermate da Amadeus, dichiarando che avrà carta bianca su tutto.

La presenza di Fiorello invece non è ancora certa, ma Amadeus, come riporta il “Corriere”, sembra essere molto fiducioso a riguardo: “Sono sicuro che Fiorello ci sarà perché è un fratello ed era quasi più preoccupato lui di me che al Festival vada tutto bene. Lo incontrerò dopo le vacanze, gli dirò che tipo di racconto del festival stiamo mettendo in piedi e lui deciderà cosa fare e quando”. Rivela che al momento non conosce per quante sere ci sarà Fiorello, ma lui spera che possa esserci in tutte le puntate.

Jovanotti invece dice di “no” al Festival di Sanremo poiché ha programmato un giro in bici del Perù per il periodo della kermesse. Amadeus ci scherza sopra questo argomento, dichiarando bonariamente: “Vorrei sequestrargli la bicicletta ma non posso”.

Risposta alle critiche sulla presenza delle donne

Se sulle presenze maschili si conoscono già alcuni dettagli, per il momento su quelle femminili non si hanno ancora delle notizie ben precise. Amadeus rivela che sta già leggendo delle polemiche in giro sulla quantità di donne che saranno sul palco dell’Ariston.

Nonostante questo, il conduttore sembra avere delle idee chiare a riguardo: “Alla fine saranno pure più di dieci… perché ci saranno anche le ospiti. Diciamo che ci saranno almeno due donne a sera, con storie ed età diverse. Nomi? No, non ne faccio”.