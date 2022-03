Festival di Sanremo, Amadeus condurrà le edizioni del 2023 e 2024: "Sono felice e onorato"

Gli ultimi anni del “Festival di Sanremo“, precisamente con l’avvento di Amadeus alla conduzione coadiuvato per alcune puntate dal suo amico Fiorello, sono stati un vero successo. Oltre alle serate, quasi tutti i brani sono arrivati in cima alle rotazioni radiofoniche, diventando così nel giro di pochi giorni delle vere e proprie hit.

Tra l’altro con al timone Amadeus l’Italia ha vinto l’Eurovision Song Contest grazie al brano “Zitti e buoni” dei Måneskin. Si prospetta un buon successo anche per l’edizione del 2022 dell’Eurovision, in cui si gareggia in Italia precisamente a Torino, siccome Mahmood & Blanco con il brano “Brividi” sono i favoriti per la vittoria finale.

Amadeus confermato per altri due anni

Gli ottimi ascolti registrati da Amadeus ha portato la Rai a riconfermarlo per altre due edizioni del “Festival di Sanremo”. Così facendo, il conduttore pareggia con Pippo Baudo e Mike Bongiorno che sono arrivati a cinque conduzioni, ma ormai non va escluso che possa condurre una sesta edizione consecutiva, nonostante sia ancora molto presto per pensare al futuro giacchè molto dipenderà dal successo che riesce a ottenere nei prossimi due anni.

“Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta” afferma con un certo entusiasmo Amadeus, ove promette di essere da subito pronto a lavorare per regalare al pubblico un’altra edizione di successo: “Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare“.

L’aria di una riconferma era comunque nell’aria siccome Carlo Fuortes aveva già confermato il suo interesse di far continuare a condurre Amadeus: “Voglio fare un peana a Amadeus, ha condotto in modo perfetto. Mi hanno consigliato di mettere Amadeus sul cavallo della Rai. Per me squadra che vince non si cambia, ne parleremo con Amadeus, lui deve essere il primo a volerlo”.