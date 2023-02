Festival di Sanremo, Adriano Celentano si complimenta con Amadeus: "Anche stavolta hai lasciato il segno"

Ascolta questo articolo

La settantatreesima edizione del “Festival di Sanremo“, condotto dal duo formato da Amadeus e Gianni Morandi, sta convincendo tutti. Gli ascolti, fino alla terza puntata, stanno dando ragioni i vertici Rai, in cui nelle prime due dirette ha registrato uno share superiore del 64%, mentre quella del 10 febbraio ha ottenuto il 58,37%.

Il risultato ottenuto il 10 febbraio è stata la più alta per una terza serata del festival di Sanremo dal 1995, quando l’edizione condotta da Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi ottenne nella terza serata il 60.52%. Amadeus in merito a questi incredibili risultati ha commentato: “Sono dati fantastici, tutto questo è accaduto in maniera prepotente e netta”.

I complimenti da parte di Adriano Celentano

Ritornando su Instagram, Adriano Celentano ha voluto commentare l’incredibile successo che sta ottenendo Amadeus in questa edizione. “Il Molleggiato”, oltre a complimentarsi con il conduttore per lo spettacolo allestito, ha voluto spezzare una lancia a favore sia del cast che degli ospiti scelti.

“Bravo Amedeo! Anche sta volta hai lasciato il segno!” ha iniziato così il suo post Celentano per poi aggiungere: “Dopo la gigantesca partenza a razzo col bellissimo discorso di Benigni sull’affascinante ‘SORELLA’ del simpatico Mattarella che, finalmente, non era mai successo ma solo con te poteva succedere di vedere un Presidente della Repubblica in persona al Festival di Sanremo”.

Si parla poi in generale del cast, compresi i cantanti e gli ospiti: “Per non parlare poi di quello che resterà l’ATTIMO più fuggente della storia, per la forte emozione scatenata dai tre Magnifici, Morandi, Albano, Ranieri. E i cantanti devo dire, tutti bravi, ma cosa è successo…? Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch’io mi sarei arrabbiato… però i fiori… Fortissimo Mengoni…! Ma la grande novità di quest’anno è Madame, per il pezzo e la sua straordinaria interpretazione! Ciao ragazzi della musica! Un saluto particolare anche a quello che vuole stringermi la mano (Rosa Chemical). Bravo Amedeo! Devo dire che fatico non poco a immaginare cosa mai ti inventerai l’anno venturo per superarti…!?”.