Festival di Sanremo 2023, i possibili cantanti in gara: gli ultimi rumors

Amadeus ha già iniziato i primi lavori per la prossima edizione del “Festival di Sanremo“. Orfano di Rosario Fiorello, che ha deciso di allontanarsi definitivamente dal teatro Ariston, il conduttore ha deciso di affidarsi all’esperienza di Gianni Morandi che viene da un ottimo secondo posto nella scorsa annata.

La prima e l’ultima puntata del Festival, come annunciato da Amdeus al TG1, viene aperta dalla moglie di Fedez: “Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co-conduttrice nella prima sera e co-conduttrice nell’ultima sera… Apre e chiude il Festival di Sanremo Chiara Ferragni“.

Secondo “Il Messaggero” alcuni artisti avrebbero inviato già alcuni brani e addirittura alcuni avrebbero inviati due brani oppure dei dischi interi, dando la possibilità ad Amadeus di scegliere il brano più consono per la prossima edizione della kermesse sanremese.

Le prime indiscrezioni sul “Festival di Sanremo”

Si cerca di portare almeno un big sul palco è, almeno per il momento, la favorita sembra essere Laura Pausini, l’artista che nei giorni scorsi ha fatto discutere per non aver cantato “Bella ciao”. Il sogno di coinvolgere Mina si è naufragato prima del tempo, e al suo posto si starebbe valutando di chiamare Monica Belucci.

Per il cast invece i nomi sono svariati: “Nel toto-nomi anche Paola e Chiara con un brano di Max Pezzali, Levante, Paola Turci, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Alessandra Amoroso, Manuel Agnelli, Ghali, Bresh, Luigi Stragis, LDA, Mara Sattei, Annalisa, Madame”. Tra i cantanti più esperti, invece, a Sanremo 2023 potrebbero approdare sul palco Al Bano Carrisi, Ron e Marcella Bella.

Ovviamente si sta lavorando anche per portare un ospite internazionale sul palco: “Il personaggio celeberrimo che Amadeus avrebbe puntato è nientemeno che Britney Spears, che nei primi anni 2000 era una delle popstar più rinomate e più pagate al mondo. Se davvero Amadeus riuscisse a potarla sul palco dell’Ariston, sarebbero in molti ad esultare. In più lo share di Sanremo 2023 arriverebbe alle stelle. Il conduttore farà di tutto per averla”.