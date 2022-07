Ascolta questo articolo

A 78 anni Gianni Morandi ha deciso di mettersi nuovamente in gioco sul piccolo schermo accettando la proposta di Amadeus di essere il co-conduttore della prossima edizione del “Festival di Sanremo“. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore romano durante la sua ultima ospitata al TG1 delle ore 20:00.

“Sono contento, è una grande gioia“ afferma con orgoglio Amadeus per poi aggiungere: “È la storia della musica, la storia della tv, ma è anche il presente, tutti i ragazzi lo amano così come facevano i nostri genitori negli anni Sessanta, è amatissimo da intere generazioni“.

Per Gianni Morandi si tratta di un gradito ritorno al “Festival di Sanremo”, in cui la sua prima partecipazione al 1972 con il brano “Vado a lavorare”. Partecipa poi altre 6 volte con “Mariù” del 1980, “La mia nemica amatissima” del 1983, “Si può dare di più” con Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri del 1987, “In amore” con Barbara Cola del 1995, “Innamorato” del 2000 e infine “Apri tutte le porte” del 2022.

Tra l’altro si registrano anche due conduzioni della kermesse: nel 2011 viene affiancato da Belén Rodríguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo, mentre l’anno successivo da Rocco Papaleo e Ivana Mrázová, ove si esibisce nella serata finale insieme ad Adriano Celentano con il brano “Ti penso e cambia il mondo”.

Le prime anticipazioni sul “Festival di Sanremo”

Intanto, secondo le indiscrezioni, Amadeus starebbe puntando a dei volti internazionali per la nuova edizione del “Festival di Sanremo”. La prima ufficialità riguarda quello di Chiara Ferragni, l’influencer conosciuta in tutto il mondo, che condurrà la prima e l’ultima puntata.

Per gli ospiti invece si sarebbero trattati due nomi: “Innanzitutto sembra che i manager di Britney Spears siano già stati contattati e che quindi la trattativa sia in corso. Inoltre qualcuno ha rivelato che Amadeus era indeciso se chiamare Britney Spears o Lady Gaga e che la scelta non è stata facile. Infine pare che il cachet della Spears non ammonterà a meno di 200.000 Euro“.