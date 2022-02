Ieri sera si è aperto il Festival di Sanremo 2022, con la conduzione di Amadeus. Tantissimi i personaggi che ruoteranno intorno al conduttore, il più amato sicuramente Fiorello. Tantissimi cantanti in gara, alcuni li abbiamo già visti ieri, altri li vedremo stasera ma sicuramente l’esibizione che è rimasta impressa nella mente dei telespettatori è stata quella di Achille Lauro.

Lauro, cantante ormai affermato, anche lo scorso anno aveva fatto molto parlare di se. In Sanremo 2021, non partecipava come concorrente ma come ospite, ed ogni sera ha messo in scena delle performance molto particolari. E’ senza dubbio uno degli artisti che non ha mezzi termini e che si esprime nella sua totalità che può piacere o meno.

Ieri sera, ha aperto lui le esibizioni dei cantanti in un molto alquanto strano. Infatti, cantando la sua canzone ‘Domenica’, con la quale concorre al festival si è battezzato. Seminudo, scalzo, solo con un paio di pantaloni neri, quasi al termine della canzone ha preso una conchiglia e si è versato l’acqua che conteneva. Questa esibizione rappresentava il battesimo.

Le polemiche sono state subito tante, infatti lo si accusa di essere poco rispettoso nei confronti dei credenti. Qualcuno incita il Vaticano a denunciarlo per blasfemia.

Non sappiamo però quale sia il significato che lui ha dato a questo battesimo. Ricordiamoci che anche lo scorso anno era stato molto criticato per la sue esibizione, come la volta che rapprestò San Francesco.

Chi organizza e chi segue i contenuti del Festival era ovviamente a conoscenza di cosa lui avrebbe rappresentato sul palco e se non è stato fermato è perchè, probabilmente, non riteneva il suo gesto un’offesa.

Achille, anche questa volta, avrà modo di spiegare quale era il significato che lui ha dato a questo battesimo. Essendo stata solo la prima sera del Festival, vedremo nelle prossime serate che cosa rappresenterà e per come lo conosciamo non sarà nulla di scontato.