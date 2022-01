Mancano davvero pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2022, anche quest’anno condotto da Amadeus, che ne è il direttore artistico. La kermesse canora più importante e attesa d’Italia prenderà il via martedì prossimo, 1 febbraio, ma ovviamente i lavori sono cominciati già da settimane. Anche i cantanti si trovano tutti nella cittadina ligure e si dedicano a prove su prove per esprimersi al loro meglio su un palco capace di mettere in difficoltà annche gli artisti più affermati.

Oltre alle canzoni, grande attenzione viene dedicata ai look dei cantanti in gara e dei loro accompagnatori. Non a caso il Festival di Sanremo viene definito spesso un “evento di costume”, e a essere commentate non sono solo le canzoni, ma anche gli outfit sfoggiati dai protagonisti. In primis le donne (ma non solo, visto che negli ultimi Festival il più eccentrico e il più commentato è stato senza dubbio Achille Lauro).

Sanremo 2022, lite dietro le quinte tra Rettore e Ditonellapiaga: colpa del look?

Ed è proprio a causa del look che pare ci sia stata una furibonda lite dietro le quinte tra due artiste tra le più attese: stiamo parlando di Donatella Rettore, che non ha bisogno di presentazioni, e la giovane cantautrice Margherita Carducci, conosciuta con lo pseudonimo di Ditonellapiaga. Le due donne si esibiranno insieme sul palco dell’Ariston con una canzone dal titolo “Chimica”.

Stando ad alcuni tweet sibillini del manager Angelo Napolillo, che le segue entrambe, Ditonellapiaga e Donatella Rettore avrebbero avuto un’accesa discussione per questioni di look. Si mormora che la colpa sia dello stylist di Donatella, cui gli outfit della sua compagna d’avventura proprio non vanno a genio. Sarà vero? Sui social, le due cantanti si mostrano serene ed affiatate, ma non è necessariamente un indizio del fatto che vada tutto bene.

Nessuno, infatti, aveva avuto il minimo sentore che ci fossero forti dissapori tra Morgan e Bugo fino a quando non sono letteralmente esplosi nel corso della serata finale.